Карантинные концерты: музыканты в Силламяэ по вечерам будут выступать в прямом эфире

Поскольку массовые мероприятия из-за распространения коронавируса в Эстонии запрещены, в Силламяэ решили поддержать настроение горожан, устраивая концерты, которые будут транслироваться с помощью YouTube. По словам организатора Игоря Малышева, собрать в студии несколько певцов и музыкантов - это не массовое мероприятие, а порадовать зрителей они могут почти как на настоящем концерте. Смотреть эфиры из Силламяэ можно каждый день с понедельника по воскресенье. Большинство концертов начинается в 18:00, но в пятницу и выходные дни выступлений больше, и они начинаются также в другое время.