Карантинные концерты: музыканты в Силламяэ по вечерам будут выступать в прямом эфире
Поскольку массовые мероприятия из-за распространения коронавируса в Эстонии запрещены, в Силламяэ решили поддержать настроение горожан, устраивая концерты, которые будут транслироваться с помощью YouTube. По словам организатора Игоря Малышева, собрать в студии несколько певцов и музыкантов - это не массовое мероприятие, а порадовать зрителей они могут почти как на настоящем концерте. Смотреть эфиры из Силламяэ можно каждый день с понедельника по воскресенье. Большинство концертов начинается в 18:00, но в пятницу и выходные дни выступлений больше, и они начинаются также в другое время.
Выступать в трансляции будут артисты из Силламяэ, Нарвы, Йыхви и Таллинна. Всего в проекте участвуют 12 исполнителей, каждый даст 45-минутный концерт.
Для этого в силламяэском молодежном центре ESN собрали концертную студию со сценой, с профессиональным звуком и светом. Прямые трансляции концертов можно будет посмотреть на сайте molodoi.ee и на YouTube-канале ESN TV каждый день до воскресенья 22 марта в 18 часов. Запись выступления можно посмотреть на YouTube и позже.
Программа концертного марафона:
Понедельник, 16 марта, 18:00 - Александр Городничев из Силламяэ, «Весна идет, весне дорогу!»
Вторник, 17 марта, 18:00 - Алеся из Нарвы, песни разных эпох начиная с 80-х.
Среда, 18 марта, 18:00 - Валерий Краснов из Нарвы, “Любовь запретная”.
Четверг, 19 марта, 18:00 - Siblincs Time из Йыхви, лучшие русские хиты.
Пятница, 20 марта, 18:00 - Рафаэль из Нарвы, "Музыка от души и сердца", 19:00 - Елена Домнина из Таллинна, “Струны моей души”
Суббота, 21 марта, 15:00 - Людмила Топпер из Таллинна, "Если в сердце живет весна", 18:00 - Лора Фебруари из Таллинна, 19:00 - Ольга Мишина из Нарвы, “Дискотека 90-х”.
Воскресенье, 22 марта, 13:00 - Сергей Диденко из Таллинна, “От души с любовью”, 15:00 - Роман Шмыков из Таллинна, “Мелодия моей души”, 17:00 - Альбина Леонтьева из Нарвы.