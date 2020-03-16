Пн, 16.03.2020
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Карантинные концерты: музыканты в Силламяэ по вечерам будут выступать в прямом эфире
Начало трансляции - 18:00

Дискотека. Иллюстративное фото

ФОТО: Tõnu Kruusimäe

Поскольку массовые мероприятия из-за распространения коронавируса в Эстонии запрещены, в Силламяэ решили поддержать настроение горожан, устраивая концерты, которые будут транслироваться с помощью YouTube. По словам организатора Игоря Малышева, собрать в студии несколько певцов и музыкантов - это не массовое мероприятие, а порадовать зрителей они могут почти как на настоящем концерте. Смотреть эфиры из Силламяэ можно каждый день с понедельника по воскресенье. Большинство концертов начинается в 18:00, но в пятницу и выходные дни выступлений больше, и они начинаются также в другое время.

Выступать в трансляции будут артисты из Силламяэ, Нарвы, Йыхви и Таллинна. Всего в проекте участвуют 12 исполнителей, каждый даст 45-минутный концерт.

Для этого в силламяэском молодежном центре ESN собрали концертную студию со сценой, с профессиональным звуком и светом. Прямые трансляции концертов можно будет посмотреть на сайте molodoi.ee и на YouTube-канале ESN TV каждый день до воскресенья 22 марта в 18 часов. Запись выступления можно посмотреть на YouTube и позже.

Программа концертного марафона:

Понедельник, 16 марта, 18:00 - Александр Городничев из Силламяэ, «Весна идет, весне дорогу!»

Вторник, 17 марта, 18:00 - Алеся из Нарвы, песни разных эпох начиная с 80-х.

Среда, 18 марта, 18:00 - Валерий Краснов из Нарвы, “Любовь запретная”.

Четверг, 19 марта, 18:00 - Siblincs Time из Йыхви, лучшие русские хиты.

Пятница, 20 марта, 18:00 - Рафаэль из Нарвы, "Музыка от души и сердца", 19:00 - Елена Домнина из Таллинна, “Струны моей души”

Суббота, 21 марта, 15:00 - Людмила Топпер из Таллинна, "Если в сердце живет весна", 18:00 - Лора Фебруари из Таллинна, 19:00 - Ольга Мишина из Нарвы, “Дискотека 90-х”.

Воскресенье, 22 марта, 13:00 - Сергей Диденко из Таллинна, “От души с любовью”, 15:00 - Роман Шмыков из Таллинна, “Мелодия моей души”, 17:00 - Альбина Леонтьева из Нарвы.

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