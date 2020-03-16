Глобализация и уроки нынешнего кризиса

Нарушенные цепочки поставок ударили по промышленному сектору

Обрабатывающая промышленность в большинстве стран является одной из крупнейших отраслей. Проблемы в обрабатывающей промышленности, особенно если они длятся долго, также влияют на экономику в целом. Тем не менее, объём производства в Европе, включая Эстонию, снижается уже в течение длительного срока. Если в прошлом основной причиной этого было ослабление спроса на мировом рынке и в других местах, а также адаптация автомобильной промышленности к новым экологическим требованиям, то сейчас произошли сбои в цепочке поставок. Особенно в тех странах, где производство более тесно связано с Китаем и Восточной Азией.

Многие государства зависят от комплектующих, которые производятся в Китае

Китай является не только очень важным производителем сырья и комплектующих в мире, но и товаров конечного потребления. Например, на Китай приходится 27% мировой добавленной стоимости в производстве компьютеров, электроники и электротехники. Для сравнения, на США приходится 20%, а на ЕС – 15%. Аналогичным образом, многие страны, в том числе государства – члены Европейского союза, в значительной степени полагаются на китайские ресурсы для производства этих товаров. Доля материалов, закупаемых в Китае, составляет всего 4% от общего объёма импорта сырья и комплектующих в Эстонию. В то же время экономика Эстонии очень открыта, и наше производство зависит от импорта больше, чем в других странах нашего региона. Так что сбои в цепочке поставок влияют на нас очень сильно.

Сбои в поставках дают эффект домино по всему миру

Остановки производства из-за распространения коронавируса в Китае и связанные с этим сбои в цепочке поставок, быстро распространились по всему миру подобно эффекту домино. Китайские компании постепенно приступают к работе, на возврат в нормальное русло и восстановление уйдут месяцы. Однако распространение коронавируса в других частях света ещё больше осложнило цепочки поставок. При этом было бы упрощением лишь рассматривать Китай как проблему в мировой экономике и торговле. Около трети мирового экономического роста в последние годы приходится на Китай. Он не только играет важную роль в цепочках поставок, но и является крупнейшим импортёром многих видов сырья.

Чрезмерное сосредоточение цепочек поставки в одном государстве увеличивает риски

Понятно, что мотивацией для компаний, переместивших часть своего производства в более дешёвые страны, было снижение себестоимости и увеличение за счёт этого прибыли. Однако нынешнее распространение коронавируса, а также другие кризисы всё чаще указывают на опасность чрезмерной концентрации производственных ресурсов и цепочек поставок в одной стране или регионе. Можно рекомендовать диверсификацию цепочек поставок, но это может быть непросто для некоторых продуктов. С производством многих комплектующих связаны свои собственные цепочки поставок, которые могут работать очень хорошо, поэтому альтернативы, хотя и менее рискованные, не всегда могут быть лучше.

Предприятия диверсифицируют цепочки поставок