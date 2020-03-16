Swedbank обнародовал рекомендации по использованию банковских услуг в условиях коронавируса

Она напомнила, что коммуникация с банком возможна, например, по телефону или с помощью электронных решений. Swedbank также настоятельно рекомендует мыть и дезинфицировать руки после использования наличных денег, поскольку это помогает предотвратить распространение вирусов.

Большинство клиентов Swedbank уже сегодня рассчитываются с помощью цифровых каналов и минимизировали использование наличных денег, пользуясь для оплаты покупок бесконтактными банковскими карточками или смартфонами, отмечает Петтер.

"Все наши основные банковские услуги легкодоступны с помощью цифровых каналов (мобильное приложение, интернет-банк), и в настоящее время являются наиболее разумными, безопасными и удобными для граждан способами использования банковских услуг. Мы призываем всех клиентов по возможности пользоваться для расчётов именно цифровыми каналами", - указала она.

На случай, если кому-то нужны наличные, все банкоматы Swedbank работают: выдают и принимают наличные, подтвердила Аге Петтер.

"Важно соблюдать обычные гигиенические требования. Например, мыть и дезинфицировать руки после контакта с наличными деньгами. Мы регулярно чистим наши банкоматы, но не можем гарантировать чистку после каждого клиента. Однако чтобы предотвратить распространение вируса через банкноты, мы призываем клиентов по возможности расплачиваться с помощью карточек или смартфонов. Для предотвращения распространения вируса особенно целесообразно пользоваться именно бесконтактными платежами".

Если Ваши планы поездок были нарушены, и Вам нужна дополнительная информация о страховании путешествий и коронавирусе, банк рекомендует читать постоянно дополняемую статью в блоге Kukkur. В изменившейся финансовой ситуации также полезно знать, что по уважительным причинам Swedbank предоставляет платёжные отпуска как частным, так и бизнес-клиентам, подходя к каждому случаю индивидуально, напомнила представитель банка.