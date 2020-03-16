Swedbank обнародовал рекомендации по использованию банковских услуг в условиях коронавируса

Банковские услуги имеют в нашей жизни большое значение, и Swedbank будет продолжать оказывать их в любом случае, также и в условиях распространения COVID-19 (коронавируса). Однако банк просит всех своих клиентов продумать пользование банковскими услугами, сообщает в пресс-релизе руководитель сети контор Swedbank Аге Петтер.
Она напомнила, что коммуникация с банком возможна, например, по телефону или с помощью электронных решений. Swedbank также настоятельно рекомендует мыть и дезинфицировать руки после использования наличных денег, поскольку это помогает предотвратить распространение вирусов.
Большинство клиентов Swedbank уже сегодня рассчитываются с помощью цифровых каналов и минимизировали использование наличных денег, пользуясь для оплаты покупок бесконтактными банковскими карточками или смартфонами, отмечает Петтер.
"Все наши основные банковские услуги легкодоступны с помощью цифровых каналов (мобильное приложение, интернет-банк), и в настоящее время являются наиболее разумными, безопасными и удобными для граждан способами использования банковских услуг. Мы призываем всех клиентов по возможности пользоваться для расчётов именно цифровыми каналами", - указала она.
На случай, если кому-то нужны наличные, все банкоматы Swedbank работают: выдают и принимают наличные, подтвердила Аге Петтер.
"Важно соблюдать обычные гигиенические требования. Например, мыть и дезинфицировать руки после контакта с наличными деньгами. Мы регулярно чистим наши банкоматы, но не можем гарантировать чистку после каждого клиента. Однако чтобы предотвратить распространение вируса через банкноты, мы призываем клиентов по возможности расплачиваться с помощью карточек или смартфонов. Для предотвращения распространения вируса особенно целесообразно пользоваться именно бесконтактными платежами".
Если Ваши планы поездок были нарушены, и Вам нужна дополнительная информация о страховании путешествий и коронавирусе, банк рекомендует читать постоянно дополняемую статью в блоге Kukkur. В изменившейся финансовой ситуации также полезно знать, что по уважительным причинам Swedbank предоставляет платёжные отпуска как частным, так и бизнес-клиентам, подходя к каждому случаю индивидуально, напомнила представитель банка.
Сейчас все наши банковские конторы работают, однако если ситуация изменится, мы об этом сообщим. Если Вы ощущаете хотя бы лёгкое недомогание, то, пожалуйста, не приходите в банковскую контору. Тем самым Вы обезопасите себя и окружающих, других клиентов и банковских работников. При возможности лучше отдыхайте, пейте побольше воды, следите за режимом сна и берегите друг друга.