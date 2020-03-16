Финляндия готовится к закрытию границ

Государственный совет и президент Финляндии договорились об объявлении чрезвычайного положения. Государственный совет во вторник утвердит правила ЧП.

Финляндия немедленно приступает к подготовке к закрытию государственной границы, а находящимся за границей гражданам Финляндии советуют как можно скорее вернуться на родину.

Закроются государственные и местные музеи, театры, библиотеки, спортзалы, молодежные центры и т. п. Частному и третьему сектору советуют поступить так же.

Премьер-министр Санна Марин сказала, что связанная с новым коронавирусом ситуация за последнюю неделю изменилась и в Финляндии.

Она сказала, что правительство делает все от него зависящее, чтобы государство с минимальным ущербом вышло из эпидемии коронавируса и вызванных ей экономических трудностей.

Министр по семейным вопросам и основным услугам Криста Киуру подчеркнула в свою очередь, что главная цель всех мер — защитить людей, прежде всего группы риска.

Школы должны будут перейти на другие формы обучения, в том числе дистанционную.