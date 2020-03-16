Пн, 16.03.2020
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Финляндия готовится к закрытию границ

Полиция раздает в Таллиннском порту водителям инфолистки о коронавирусе.

ФОТО: Tairo Lutter

В Финляндии в связи с пандемией коронавируса объявят чрезвычайное положение, сообщило в понедельник правительство.

Государственный совет и президент Финляндии договорились об объявлении чрезвычайного положения. Государственный совет во вторник утвердит правила ЧП.

Финляндия немедленно приступает к подготовке к закрытию государственной границы, а находящимся за границей гражданам Финляндии советуют как можно скорее вернуться на родину.

Закроются государственные и местные музеи, театры, библиотеки, спортзалы, молодежные центры и т. п. Частному и третьему сектору советуют поступить так же.

Премьер-министр Санна Марин сказала, что связанная с новым коронавирусом ситуация за последнюю неделю изменилась и в Финляндии.

Она сказала, что правительство делает все от него зависящее, чтобы государство с минимальным ущербом вышло из эпидемии коронавируса и вызванных ей экономических трудностей.

Министр по семейным вопросам и основным услугам Криста Киуру подчеркнула в свою очередь, что главная цель всех мер — защитить людей, прежде всего группы риска.

Школы должны будут перейти на другие формы обучения, в том числе дистанционную.

Людям в возрасте от 70 лет советуют по возможности избегать контактов с другими людьми.

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