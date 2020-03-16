Пн, 16.03.2020
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Крупнейший в Прибалтике продавец одежды: будут закрыты магазины в Эстонии и Латвии

Rõivakontsern Apranga müüb Baltikumis edasi Zara tooteid.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Эпидемия коронавируса скажется на деятельности контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga в первом полугодии, сообщает компания.

Закрывшая все магазины в Литве в понедельник Apranga сообщила, что руководство компании конкретно не может оценить масштаб воздействия, однако отмечает, что влияние коронавируса в первом и втором кварталах года будет заметным.

Компания сообщает, что с 16 марта временно закрыты все её магазины в Литве, а решение по Латвии и Эстонии ещё не принято, однако вполне вероятно, что и они будут закрыты в ближайшие дни.

В условиях карантина компания продолжает торговлю по интернету, посылки доставляются только непосредственно клиентам. Между тем контролируемые в Эстонии и Латвии на основании франшизы интернет-магазины работают в обычном режиме.

Сейчас у группы Apranga в странах Балтии сеть из 186 магазинов.

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