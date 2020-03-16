О связанных с закрытием границ проблемах МИД сообщили 164 человека

Больше всего таких людей в Испании (47), в Украине их 34, в Таиланде 13, в Польше 11, а в России 10. В связи с мерами против распространения коронавируса ряд стран ограничил въезд на свою территорию, ограничения также вводят операторы авиалиний.

Глава МИД Урмас Рейнсалу напоминает людям, что путешествовать становится очень сложно и ситуация ухудшается. «Просим учитывать, что сейчас ни в коем случае не стоит планировать зарубежные поездки из Эстонии, - подчеркнул он. - Если страна пребывания закрыла границы или в ней не работает международный транспорт, пожалуйста, свяжитесь с Министерством иностранных дел или посольством Эстонии».