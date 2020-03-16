Стало известно, в каких уездах Эстонии больше всего зараженных

Руководитель отдела скорой медицинской помощи Департамента здоровья Мартин Кадай отметил, что теперь статистика ведется по месту жительства пациентов. Свежие данные составлены на основе Регистра народонаселения.

Позитивные результаты теста на коронавирус по уездам:

Харью 73

Хийю 1

Ида-Виру 4

Йыгева 1

Ярва 1

Пыльва 3

Пярну 15

Рапла 2

Сааре 57

Тарту 12

Валга 1

Вильянди 2

Выру 25

Данные о месте жительства четырех пациентов в Регистре населения отсутствуют, а данные о четырех других являются неполными.

По данным регистра населения, людей с коронавирусом нет в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа.

К утру 16 марта коронавирус в Эстонии диагностировали у 205 человек, с 31 января в Эстонии было сделано 1387 тестов на COVID-19. Скорее всего, число зараженных выше, а с учетом локального распространения вируса их число вырастет.