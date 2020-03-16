На передовой коронавируса: как защитить продавцов и работников охранных фирм?

Труд полицейских-пограничников, медицинских работников, спасателей оценен. Низкий поклон всем, кто сегодня печется о нашем здоровье, покое и безопасности. Мало говорится о продавцах магазинов и простых охранниках, которые напрямую контактируют со всеми нами, сметающими упаковками туалетную бумагу, гречку, а теперь и алкоголь. Многие заметили, что и продавцы, и охранники ходят по магазинам и торговым центрам без масок и перчаток – перчатки есть только на кассирах, и те были введены не сегодня и они, увы, не одноразового использования.

Более того, продавцы и охранники работают не за самые большие зарплаты и если будет принято решение закрывать магазины, то целые семьи могут остаться без средств к существованию. Rus.Postimees обратился в Союз торговцев Эстонии и Союз охранных предприятий с вопросами о защите своих работников, а также перспективах на ближайшее будущее.

Исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль ответила, что торговцы еще в прошлую пятницу обратились к правительству с просьбой обеспечить средствами личной защиты (маски, перчатки) весь персонал по обслуживанию клиентов: «Их сейчас очень не хватает по всему миру, поэтому надеемся, что какой-то ресурс будет найден и в Эстонии начнет их кто-то производить. У многих магазинов есть этот товар, имеются и дезинфицирующие средства. Но важно, чтобы они имелись у всех».

В том, что касается компенсации расходов на вынужденный простой в работе, если магазины начнут закрывать, то и по этому вопросу торговцы попросили о помощи правительство: «Чтобы государство помогло покрыть расходы работодателей на зарплаты до тех пор, пока работники не смогут вернуться на работу. Очень важно гарантировать доходы людей».

Исполнительный директор Союза охранных предприятий Эстонии Андре Лиллелехт заверил, что работодатели делают все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасность своих работников: «Средства личной защиты используются там, где они нужны и возможны. Естественно, у всех поставщиков услуг сейчас есть проблема с поиском таких средств, поскольку их просто недостаточно. Крупные предприятия, смогли обеспечить себе запас масок для лица, резиновых перчаток и дезинфицирующих средств, которые нужно использовать в разумных объемах». Но, напомнил Лиллелехт, для предотвращения распространения вирусов очень многое можно сделать, выполняя элементарные правила, которые являются обычными каждой весной, когда грипп достигает своего пика: «Условия распространения коронавируса незначительно отличается от поведения вирусной инфекции, и важно сохранять здравое мышление».

Лиллелехт сказал, что охранный сектор пока еще не пострадал, но уже ясно, что если потребители услуги начнут временно сворачивать свою деятельность, то сократится и объем охранников: «Реагирование на тревожные сообщения сейчас на хорошем уровне, а для работы центров управления у членов Союза охранных предприятий имеются кризисные планы. Потребность в охранных услугах не исчезнет, поскольку имущество нужно охранять, даже если бизнесы временно закрыты».

Он отметил, что сейчас охранники трудятся и в тех зданиях, где работники отправлены в домашние конторы: «Члены союза думают при необходимости переводить своих охранников на другие объекты, если в каком-то месте так много охранников не нужно, и это можно делать при помощи партнеров-субпобрядчиков».

Между тем, в длительной перспективе, по словам Лиллелехта, ясно, что работы будет меньше, и охранные предприятия окажутся в сложном положении, когда придется искать решение для сохранения нормы-часов для имеющихся работников: «Конечно, и охранный сектор получит удар от идущего кризиса, а потому мы ждет ясности, какие меры помощи и решения предложит государство для предпринимательства».