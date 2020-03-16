Таллинн оказывает помощь пожилым и инвалидам и в условиях ЧП

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что все районные управы продолжают оказывать помощь пожилым и людям с инвалидностью, которым до сих пор оказывались услуги на дому и другие социальные услуги. «Мы готовы к оказанию услуг в ситуации возросшей нагрузки, привлекая для этого внутренние ресурсы районных управ, при необходимости подключаем и добровольцев, - сказала Бешкина. – Люди могут обратиться за помощью в отдел социальной опеки при районной управе, рекомендуем сделать это по телефону или электронной почте».

Вице-мэр заверила, за ситуацией следят ежедневно, организация труда корректируется в зависимости от необходимости. «Мы постоянно ищем дополнительные возможности, чтобы оказывать помощь пожилым людям, людям с особыми потребностями и горожанам с хроническими заболеваниями, - сказала вице-мэр. – Некоторые районные управы уже заказывают продукты для нуждающихся в интернет-магазинах, мы готовимся к расширению услуги на все районы города. Также мы предложили торговым сетям ввести по утрам т.н. час для пожилых, чтобы снизить вероятность заражения для группы риска».

Вице-мэр также напомнила людям, как важно быть внимательными к близким, нуждающимся в помощи. «Если в вашем окружении есть живущие в одиночестве или ввиду болезни находящиеся дома пожилые люди, и другие нуждающиеся в помощи, пожалуйста, поддерживайте с ними безопасный контакт, например, через регулярные звонки или другим дистанционным образом, - сказала Бешкина. – Например, если вы относите продукты, сумку можно оставить у двери, чтобы избежать непосредственного контакта».