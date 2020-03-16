Россия закрывает границы для иностранцев

Въезд в страну частным лицам будет разрешен лишь в том случае, если они едут в Россию на похороны близких родственников. Также ограничения не затронут иностранцев, имеющих вид на жительство в России, представителей дипломатического корпуса, транзитных пассажиров и членов экипажей самолетов, судов и поездов.