Россия закрывает границы для иностранцев

Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Въезд в страну частным лицам будет разрешен лишь в том случае, если они едут в Россию на похороны близких родственников. Также ограничения не затронут иностранцев, имеющих вид на жительство в России, представителей дипломатического корпуса, транзитных пассажиров и членов экипажей самолетов, судов и поездов.
«Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции <...> принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.