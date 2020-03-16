Tallink, GoBus и Nordica сегодня ночью помогут доставить жителей Эстонии домой

Паром Tallink Megastar будет ждать сегодня пассажиров в Хельсинки до 23 часов, билеты можно купить в порту до 22.50.

«В ситуации, когда государства закрывают границы, быстрое возвращение домой крайне важно, чтобы не оказаться в ловушке в чужой стране. Финляндия сообщила сегодня, что тоже объявляет чрезвычайное положение и, хотя паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки сохранится и после завтрашнего дня, 17 марта, сегодня мы пока не знаем, в каком объеме, то есть гражданам Эстонии следует незамедлительно вернуться», - сказала руководитель по связям с общественностью фирмы Tallink Катри Линк.

Автобусная фирма GoBus поможет вернуть людей из Латвии и есть возможность вывезти людей из Литвы, если кому-то нужен транспорт. Сообщить о себе можно по телефону +372 5564 5753.

«Мы отправили автобус на латвийско-литовскую границу, чтобы вывезти людей, поедем обратно по основной трассе и можем сделать промежуточные остановки, а также проехать через Ригу. Автобус большой и места есть, мы можем посадить еще пассажиров. При необходимости можно голосовать автобусу хоть у дороги», - сказала директор по продажам GoBus Ирене Сульгер.

«Автобус выйдет сегодня в 3 часа ночи от погранпункта Гренстале-Салочяй с латвийского стороны литовско-латвийской границы», - сказала Сульгер.