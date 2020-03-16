Тарту на полтора месяца отменил плату за место в детском саду

«Мэрия Тарту решила приостановить в период с 16 марта и до нынешней даты окончания чрезвычайного положения – 1 мая – взимание платы за место в детских садах города. С сегодняшнего дня открыт круглосуточно детский сад в Маарьямыйза, предназначенный для детей работников Клиники Тартуского университета и Спасательного департамента. Комиссия по образованию достигла договоренности, чтобы в каждом садике была как минимум одна дежурная группа», – отметила Кангиласки.

Таким образом, половина суммы, оплаченной за март, будет оформлена как предоплата. Плата за место будет также отменена и в апреле, вследствие чего родителям, отправившим своих детей в детсады, будет приходить счет только за питание.

Кангиласки подчеркнула, что для работников детсадов приняты всевозможные меры для обеспечения защиты здоровья. При этом работники, входящие в группу риска, отправлены на дистанционную работу.