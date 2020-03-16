В полночь вводится пограничный контроль

Руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев подтвердил, что Департамент полиции и погранохраны сделал все приготовления, чтобы восстановить пограничный контроль на внутренней границе сегодня в полночь.

Он пояснил, что после восстановления пограничного контроля составляющий почти 350 км наземный отрезок эстонско-латвийскую границы можно будет пересечь только в предназначенных для этого временных пограничных пунктах в Икла, Лилли, Мурати, Валга и на железнодорожном вокзале Валга. Второстепенные дороги для пересечения границы будут закрыты, в Эстонию можно будет въехать через предназначенные для этого временные пограничные пункты.

„Одновременно восстановление пограничного контроля распространяется на порты, аэропорты и железнодорожный вокзал Валга, так как из этих пунктов осуществляются международные пассажирские перевозки. В приграничных районах будут задействованы дополнительные патрули, которые будут проверять транспортные средства и документы и будут собирать связанные с поездкой данные. Для пересечения границы человеком, которому это разрешено, при себе должен быть удостоверяющий личность документ, при необходимости также документ на транспортное средство", – сказал Беличев. "Мы просим отнестись всех с пониманием к кому, что пересечение границы после введение пограничного контроля будет занимать больше времени".

Кому разрешается пересекать границу?

При восстановлении пограничного контроля на внутренней границе решением правительства в Эстонию могут въезжать только граждане Эстонии и жители Эстонии, имеющие вид на жительство или право на жительство в Эстонии, а также те иностранцы, член семьи которых проживает в Эстонии.

Условием является то, что эти люди по приезду в Эстонию должны, согласно решению правительства, находиться в изоляции у себя дома или месте проживания так, чтобы не контактировать с другими людьми.

Для людей, остающихся в Эстонии, действует требование оставаться дома две недели

Въезжать в страну и проезжать транзитом разрешается транспорту, осуществляющему международные перевозки грузов, и людям, которые оказывают жизненно важные услуги, например, работники здравоохранения, у которых отсутствуют симптомы болезни.

Транзитом Эстонию могут проезжать также иностранцы, следующие в свою страну, но в случае, если у них нет симптомов вируса. В этом случае нет требования 14-дневной изоляции при условии, что через Эстонию они проезжают по специальному разрешению и без промедления.

"Мы понимаем, что ситуация серьезно отличается от обычной, но, учитывая то, что многие люди уже следуют совету оставаться дома, мы надеемся на такое же ответственное отношение со стороны всех тех, кто вернется из зарубежной поездки. Все это – во имя здоровья и благополучия все людей", – подчеркнул Беличев.

Он пояснил, что ранее Департамент полиции и погранохраны временно восстанавливал пограничный контроль на внутренней границе для обеспечения безопасности во время крупных визитов, а также во время разных учений.

„Восстановление пограничного контроля предполагает направление дополнительного ресурса на эстонско-латвийскую границу, поэтому мы задействуем в работах на границе кроме полицейских и пограничников также помощников полицейских, членов Кайтселийт и других", – сказал Беличев.

Хотят привлечь Кайтселийт

В связи с временным восстановлением пограничного контроля на всей государственной границе Департамент полиции и погранохраны желает задействовать в охране государственной границы в течение следующего месяца ежедневно до 150 членов Кайтселийта.

„Целью является пресечение распространения коронавируса, чтобы защитить жителей Эстонии, и к охране границы мы привлечем наших хороших партнеров по сотрудничеству из Кайтселийта", – сказал заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна.

Департамент полиции и погранохраны задействовал Кайтселийт во ходе временного восстановления пограничного контроля в 2010 году во время саммита НАТО и в 2014 году во время визита президента США.

"Также вместе с Кайтселийтом в последние годы мы провели много общих учений. Во время таких крупных операций, как восстановление пограничного контроля на эстонско-латвийской границе, Кайтселийт является для нас важным партнером и подкреплением, и мы очень высоко ценим клад каждого помогающего нам члена Кайтселийта", – сказал Пяркна.