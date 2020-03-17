Вт, 17.03.2020
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Жители Валга смогут ходить на работу в Валка и во время чрезвычайного положения

Валга.

ФОТО: Arvo Meeks

В случае, если человек пересекает границу с целью работы в Валка и возвращения домой в Валга или наоборот, на него при пересечении границы Эстонии -  в соответствии с установленным правительством исключением - не распространяется требование об изоляции.

Зарегистрированные жители Валга, которые работают в Валка, могут отправиться в Латвию на работу и вернуться в Эстонию без обязанности находиться 14 дней в изоляции при прибытии в Эстонию. Для этого человек в сотрудничестве с  работодателем должен быть готов доказать, что он работает в Валка.

Жители города Валка, которые работают в Эстонии в Валга, также смогут после восстановления пограничного контроля на внутренней границе отправляться на работу в Валга без требования по прибытии в Эстонию находиться 14 дней в изоляции. Для этого человек должен подать в Департамент полиции и погранохраны ходатайство о разрешении пересечения границы в порядке исключения.

Ходатайство, в котором следует указать имя, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, место пересечения границы и документ, подтверждающий работу в Эстонии, следует подать по э-почте ppa@politsei.ee или на пограничном пункте. Ходатайство будет рассмотрено при первой возможности в срок до 24 часов.

Департамент полиции и погранохраны сотрудничает с предприятиями, чтобы пересечение границы людьми, которые идут на работу в Валка и Валга проходило как можно более плавно, вне зависимости от того, являются ли основанием трудовые отношения, выполнение договора или предпринимательство. Все же людей просят оценить необходимость пересечения границы с ответственностью и бережно отнестись к своему здоровью и здоровью других людей.

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