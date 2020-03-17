Жители Валга смогут ходить на работу в Валка и во время чрезвычайного положения

Зарегистрированные жители Валга, которые работают в Валка, могут отправиться в Латвию на работу и вернуться в Эстонию без обязанности находиться 14 дней в изоляции при прибытии в Эстонию. Для этого человек в сотрудничестве с работодателем должен быть готов доказать, что он работает в Валка.

Жители города Валка, которые работают в Эстонии в Валга, также смогут после восстановления пограничного контроля на внутренней границе отправляться на работу в Валга без требования по прибытии в Эстонию находиться 14 дней в изоляции. Для этого человек должен подать в Департамент полиции и погранохраны ходатайство о разрешении пересечения границы в порядке исключения.

Ходатайство, в котором следует указать имя, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, место пересечения границы и документ, подтверждающий работу в Эстонии, следует подать по э-почте ppa@politsei.ee или на пограничном пункте. Ходатайство будет рассмотрено при первой возможности в срок до 24 часов.