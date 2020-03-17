Роналдиньо оставят в тюрьме

Cуд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении бывшего футболиста из тюрьмы под залог в размере 1,6 миллиона евро. Эта сумма в два раза превышает первое предложение, сделанное защитой и также отклоненное судом. Причиной отказа стало то, что сумма, по мнению судьи, не согласуется с финансовыми возможностями Роналдиньо.

Кроме того, судом не исключается и возможный побег бразильца из страны в случае перевода его из колонии.

Роналдиньо и его брата Роберто арестовали в Парагвае после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Теперь они могут пробыть под стражей до шести месяцев.