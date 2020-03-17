В первый же день больничный лист в интернете открыли тысячи жителей Эстонии

Возможностью самостоятельно открыть больничный лист через интернет в первый день запуска этой услуги воспользовались около 5000 человек, сообщает Rus.ERR.
Такая услуга была открыта Больничной кассой накануне в связи с резко возросшей нагрузкой на систему здравоохранения из-за эпидемии коронавируса.
Соответствующее заявление можно подавать на портале пациента по адресу digilugu.ee.
При этом и семейные врачи, и Больничная касса подчеркивают, что только те, кто действительно болен или ухаживают за больными, могут открывать больничный лист таким способом, а окончательное решение о том, получат ли такие люди компенсацию по болезни, в любом случае будут принимать врачи.