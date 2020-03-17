Вт, 17.03.2020
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В первый же день больничный лист в интернете открыли тысячи жителей Эстонии

Иллюстративное фото.

ФОТО: Andres Teiss

Возможностью самостоятельно открыть больничный лист через интернет в первый день запуска этой услуги воспользовались около 5000 человек, сообщает Rus.ERR.

Такая услуга была открыта Больничной кассой накануне в связи с резко возросшей нагрузкой на систему здравоохранения из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее заявление можно подавать на портале пациента по адресу digilugu.ee.

При этом и семейные врачи, и Больничная касса подчеркивают, что только те, кто действительно болен или ухаживают за больными, могут открывать больничный лист таким способом, а окончательное решение о том, получат ли такие люди компенсацию по болезни, в любом случае будут принимать врачи.

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