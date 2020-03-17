Мартин Хельме поддержал идею Сеэдера приостановить выплаты во вторую ступень

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) выразил поддержку идее председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдеру временно приостановить выплаты во вторую пенсионную ступень, пишет Rus.ERR.
В ночь на вторник Хельме заявил, что в нынешней ситуации было бы безрассудно продолжать вкладывать средства в проблемные фонды.
По его словам, как и во время предыдущего кризиса, прекращение выплат во вторую пенсионную ступень уменьшило бы поступления в бюджет примерно на 400 миллионов евро, но увеличило бы реальную заработную плату всех людей.
По оценке Сеэдера, в чрезвычайных ситуациях должны приниматься и чрезвычайные меры, и правительство должно рассмотреть вопрос о временной приостановке выплат во вторую пенсионную ступень.
Платежи во вторую пенсионную ступень были также приостановлены во время последнего крупного экономического кризиса в период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2010 года, хотя тогда люди сами могли принять решение о добровольном продолжении платежей.