Сборная Эстонии по боксу не смогла улететь из Лондона в Таллинн

Соревнования были экстренно перенесены на май, чтобы участники успели покинуть Лондон до закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.

При этом, как подтвердили Rus.err.ee во вторник утром в Союзе бокса Эстонии, рейс авиафирмы Airbaltic в Таллинн, на котором должна была вернуться наша команда, отменили.