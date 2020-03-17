Сборная Эстонии по боксу не смогла улететь из Лондона в Таллинн

Квалификационный олимпийский турнир по боксу в Лондоне, в котором участвовали и эстонские спортсмены, накануне поздно вечером был прерван из-за коронавируса, передает Rus.Err.ee.
Соревнования были экстренно перенесены на май, чтобы участники успели покинуть Лондон до закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.
При этом, как подтвердили Rus.err.ee во вторник утром в Союзе бокса Эстонии, рейс авиафирмы Airbaltic в Таллинн, на котором должна была вернуться наша команда, отменили.
В настоящее время делегация купила новые билеты, но пока все еще находится в Лондоне. Теперь боксеры и тренер попробуют добраться в Таллинн транзитом через Франкфурт.