Вт, 17.03.2020
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Сборная Эстонии по боксу не смогла улететь из Лондона в Таллинн

Эстонские боксеры, принимавшие участие в турнире в Лондоне, Павел Каманин и Стивен Аас.

ФОТО: Erakogu

Квалификационный олимпийский турнир по боксу в Лондоне, в котором участвовали и эстонские спортсмены, накануне поздно вечером был прерван из-за коронавируса, передает Rus.Err.ee.

Соревнования были экстренно перенесены на май, чтобы участники успели покинуть Лондон до закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса. 

При этом, как подтвердили Rus.err.ee во вторник утром в Союзе бокса Эстонии, рейс авиафирмы Airbaltic в Таллинн, на котором должна была вернуться наша команда, отменили.

В настоящее время делегация купила новые билеты, но пока все еще находится в Лондоне. Теперь боксеры и тренер попробуют добраться в Таллинн транзитом через Франкфурт.

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