ФОТО ⟩ Сделаем жизнь дома хоть немного приятнее!

В Instagram стали очень популярными фотографии, на которых пользователи публикуют букеты цветов, поставленные в... раковины, в основном, в кухонные. Если перейти по тегу #sinkie , то можно увидеть, что фотографий таких необычных цветочных ваз уже более двух тысяч!

Конечно, подобные цветочные вазы выглядят столь же красиво, сколь и непрактично: и цветов для их наполнения нужна целая охапка, и использовать раковину по назначению становится невозможно в течение довольно длительного времени. Однако что нам стоит просто рассмотреть эти необычные фотографии, а потом пойти в ближайший магазин и купить букетик неприхотливых тюльпанов!