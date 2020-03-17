Для пересечения границы в Эстонии открыты шесть погранпунктов

В связи с восстановлением временного пограничного контроля в Эстонии с полуночи на дорогах с невысоким уровнем движения закрыты места пересечения границы Эстонии и Латвии. Вместе с тем, для пересечения границы открыто в общей сложности шесть контрольно-пропускных пунктов.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой погранпункты открыты на государственном шоссе номер 4 Таллинн-Пярну-Икла в Пярнуском уезде и на государственном шоссе номер 19302 Килинги-Нымме — Кийза-Яэрья.
В Вильяндиском уезде погранпункты открыты на государственном шоссе номер 55 Мыйзакюла-теэ — КПП Мыйзакюла и на государственном шоссе номер 54 Каркси-Нуйа — Лилли.
В Валгаском уезде КПП открыт на государственном шоссе номер 3 Йыхви-Тарту-Валга и в Выруском уезде — КПП на государственном шоссе номер 7 Рига-Псков-Мурати.