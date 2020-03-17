Для пересечения границы в Эстонии открыты шесть погранпунктов

В связи с восстановлением временного пограничного контроля в Эстонии с полуночи на дорогах с невысоким уровнем движения закрыты места пересечения границы Эстонии и Латвии. Вместе с тем, для пересечения границы открыто в общей сложности шесть контрольно-пропускных пунктов.