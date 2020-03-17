Эстонцы пытаются выбраться из зарубежной ловушки

Полторы недели назад она улетела в Португалию, чтобы тренироваться в теплом климате, но когда в конце прошлой недели услышала совет как можно быстрее вернуться на родину, тут же за 150 евро купила билет на «ЛОТовский» самолет до Стокгольма, чтобы оттуда попасть в Эстонию. Внезапно на ее телефон поступило сообщение о том, что рейс отменен, при этом не было никакой информации, что теперь делать. Не меньше 30 попыток связаться с продавшей билет в Лондоне конторой успеха не принесли.

Лепик не оставалось ничего другого, как за 150 евро купить новый билет до Таллинна через Франкфурт. По ее данным, билеты из Португалии в Эстонию уже взлетели в цене до 600 евро, а время перелета со всеми пересадками растянулось до 20-29 часов.

И лучший в Эстонии бегун на длинные дистанции Тийдрек Нурме воспринял призыв вернуться на родину всерьез и купил себе, жене и двум детям билеты за 620 евро: «В такое непонятное время вы считаем важным быть всей семей вместе и находиться на родине».

А 25 членов группы бегунов Treeningpartner планировали вчера после обеда на совещании только обсудить, что делать дальше. Их тренер Урмас Рандма, конечно, сказал в субботу, что разумнее было бы вернуться в Эстонию, но многие спортсмены выразили надежду на то, что причин делать такие резкие движения все же нет.

В понедельник после обеда Рандма признал, что каждую секунду ситуация становится хуже и нужно быстро решать, возвращаться или оставаться в Португалии на неопределенное время. Он отметил: не факт, что во вторник удастся купить билеты.

Поскольку в Португалии сейчас тренируется как минимум 80-90 эстонских бегунов, Рандма выразил надежду, что вдруг в последний момент получится организовать рейс в Эстонию, на котором оказавшиеся в ловушке люди смогут вернуться в домой.

А тренирующаяся с середины февраля на Кипре Ольга Андреева не планирует пока возвращаться в Таллинн. У нее есть обратный билет на 1 апреля, и если рейс отменят, она спокойно останется на Кипре: «Я очень боюсь возвращаться в Эстонию. Там холодно и нет солнца. Слышала, что людей там запирают по домам, что очень огорчает».

Художник Пеэтер Кросман, который вместе со спутницей жизни Мигле Косинской находится в Центре творчества и отдыха на солнечном греческом острове Самос, сам решил отказаться от напряженной поездки: «Путешествие через Европу показалось настолько сложным, что лучше оставаться здесь. У нас нет неотложных дел, которые заставили бы сейчас ехать назад». Он добавил, что ситуацию осложняет жизнь и работа в нескольких странах.

А именно: его жена из Литвы и сам Пеэтер живет в Каунасе, но работает в Тарту: «Мы не женаты официально, а это значит, что я не могу жить в Литве, а она в Эстонии. Хотя бы тут мы можем быть вместе».

Есть и такие, кто еле-еле попал домой. Марика, чей сын со спутницей жизни 3 марта уехал на Бали, рассказала, что их дорога домой оказалась очень трудной. Из-за закрытия аэропорта Варшавы и отмены рейса, молодые люди оказались в Сингапуре в ловушке: «Я посоветовала сыну обратиться в информацию аэропорта, чтобы узнать о возможности обмена билетов, но никто с ними говорить не стал». После этого она позвонила в Министерство иностранных дел, где сказали, что в курсе того, что аэропорт Варшавы закрыт, но больше ничем помочь не могут. В итоге она купила им билеты в Дубай, а оттуда - в Хельсинки.