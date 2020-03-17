ИТ-эксперты предупредили об активности интернет-мошенников на фоне вируса

Как сообщил агентству РИА Новости руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев, одна из спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ. В них говорится о мерах безопасности, которые следует принять, чтобы избежать заражения коронавирусом. Однако при переходе по ссылке пользователь перенаправляется на сайт, где получает предложение поделиться личной информацией. Затем эти данные попадают в руки злоумышленников.
По мнению Игнатьева, эта схема эксплуатирует беспокойство людей из-за пандемии коронавируса. По его словам, спам-сообщений и писем на эту тему в мире рассылают сейчас очень много, по оценкам экспертов, счет может идти на «тысячи в день».
Для защиты от мошенничества пользователям следует установить систему безопасности на свое устройство, она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить, посоветовал эксперт компании Avast Луис Корронс. «Если ссылка в письме вас заинтересовала, наберите ее в браузере, а не переходите по ней», — советует он.
Директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов порекомендовал удалять письма от незнакомых отправителей. Кроме того, если в письме содержится ссылка, следует проверить ее: навести на нее курсор мыши, но не открывать. «Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями», — отметил он.