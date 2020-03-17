Продавцы топлива не спешат снижать цены

Вчера цены на нефть еще немного снизились, достигнув самого низкого значения за последние четыре года — 32,4 доллара за баррель. Экономический журналист Postimees Тынис Оя подсчитал, что в сложившейся ситуации 95-й должен был бы стоить на местных заправках 1,186 евро или даже меньше. Но не тут-то было: литр топлива по-прежнему обходится на 10 центов дороже. Получается, что переплата с каждого полного бака может составлять от пяти евро и больше.

Высокие закупочные цены

Продавцы топлива объясняют ситуацию тем, что снизили цены еще до значительного удешевления нефти в начале прошлой недели. Продавцы заявляют, что 6 марта они снизили цены на бензин и дизель на 7 и 8 центов соответственно.

Postimees отправил свои подсчеты директору по продажам Circle K Реймо Вахтрику. Подсчеты предполагают, что продавцы топлива в этот период не увеличивали наценку. Вахтрик лаконично ответил, что их закупочные цены выше, чем в подсчетах журналиста.

В своих ранних комментариях Вахтрик отмечал, что рост стоимости топлива был также обусловлен добавлением биодобавок. В то же время он напомнил, что даже в случае падения цен на нефть продавцы топлива могут повлиять лишь на 40 процентов от конечной цены. Это обусловлено тем, что львиную долю стоимости бензина и дизеля составляют акциз, налог с оборота и прочие наценки.

Рекордные запасы

Глава Топливного союза Эстонии Март Раамат сообщил, что важно учитывать тот факт, что в конце прошлого года местные продавцы топлива сделали рекордные запасы топлива, чтобы избежать необходимости добавлять биокомпонент. По словам Раамата, это может означать, что на рынке все еще может находиться топливо, которое было закуплено по более высоким ценам. И цены можно будет снизить лишь после полной его реализации.

Также Раамат сказал, что если сравнивать Эстонию с соседними странами, то у нас отпускные цены в последнее время снизились больше, чем в Латвии и Литве. Только в Финляндии бензин дешевел быстрее, чем у нас.