Полезно: как подготовить рассаду к высадке в грунт

С наступлением весны каждый уважающий себя садовод принимается за работу, пишет Kodustiil. Вот уже и посаженные заранее семена проросли, и как только станет теплее, приет время высаживать их в грунт. Однако, чтобы защитить посадки от заморозков, молодые растения нужно подготовить.
Чтобы не допустить гибели хрупких побегов во время ночных заморозков, их нужно готовить к холодной температуре постепенно. Проросшие при комнатной температуре молодые растения, как правило, капризны и могут не выдержать воздействия внешних условий, пишет msn.com.
Чтобы подготовить саженцы к высадке в грунт, их нужно приучить к холоду. Для этого ростки необходимо переставить с теплого подоконника в прохладное помещение, а через несколько дней - в еще более прохладное место. Логика очень проста: через две-три недели растение акклиматизируется в условиях более прохладной среды. Таким образом, стебли и листья молодого растения становятся более крепкими, как следствие, выдерживают изменения температуры.
При высадке ростков в грядку прямо с подоконника существует высокий риск того, что первое ночное понижение температуры погубит растение. Так что, не оставляйте это на волю случая и подготовьте свои растения к высадке в грунт.