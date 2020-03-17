Полезно: как подготовить рассаду к высадке в грунт

Чтобы не допустить гибели хрупких побегов во время ночных заморозков, их нужно готовить к холодной температуре постепенно. Проросшие при комнатной температуре молодые растения, как правило, капризны и могут не выдержать воздействия внешних условий, пишет msn.com.

Чтобы подготовить саженцы к высадке в грунт, их нужно приучить к холоду. Для этого ростки необходимо переставить с теплого подоконника в прохладное помещение, а через несколько дней - в еще более прохладное место. Логика очень проста: через две-три недели растение акклиматизируется в условиях более прохладной среды. Таким образом, стебли и листья молодого растения становятся более крепкими, как следствие, выдерживают изменения температуры.