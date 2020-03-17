Министр сельской жизни советует жителям иметь дома запасы еды на две недели

"В магазинах хватает продовольствия, но поскольку главная цель нынешнего чрезвычайного положения – сократить контакты между людьми, дома можно создать примерно двухнедельный запас продуктов для всей семьи. Так мы сможем избежать лишнего контакта между людьми в магазинах", - объяснил Аллер через пресс-службу правительства.

"Прежде чем идти в магазин, стоит подумать о своих нуждах и составить список, чтобы сделать покупки как можно быстрее и в ближайшее время не возникло бы необходимости возвращаться в магазин из-за пары забытых вещей", - дал совет министр. В настоящее время ни одно предприятие пищевой промышленности или поставщик продуктов питания (оптовые поставщики, импортеры) не прекратили свою деятельность, заверяют в правительстве.