Вт, 17.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министр сельской жизни советует жителям иметь дома запасы еды на две недели
1

Министр сельской жизни советует жителям иметь дома запасы еды на две недели

Министр сельской жизни Арво Аллер.

ФОТО: Konstantin Sednev

Несмотря на то, что в магазинах Эстонии нет проблем с продовольствием, министр сельской жизни Арво Аллер (EKRE) советует жителям иметь дома двухнедельный запас продуктов, передает Rus.ERR.

"В магазинах хватает продовольствия, но поскольку главная цель нынешнего чрезвычайного положения – сократить контакты между людьми, дома можно создать примерно двухнедельный запас продуктов для всей семьи. Так мы сможем избежать лишнего контакта между людьми в магазинах", - объяснил Аллер через пресс-службу правительства.

"Прежде чем идти в магазин, стоит подумать о своих нуждах и составить список, чтобы сделать покупки как можно быстрее и в ближайшее время не возникло бы необходимости возвращаться в магазин из-за пары забытых вещей", - дал совет министр. В настоящее время ни одно предприятие пищевой промышленности или поставщик продуктов питания (оптовые поставщики, импортеры) не прекратили свою деятельность, заверяют в правительстве.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ