Капитан сборной Эстонии: жители Эстонии, сидите дома! В Италии никто не понимал опасности коронавируса, пока не стало слишком поздно

Вене: к вирусу надо относиться серьезно

Живущий на севере Италии, в Варезе, Вене говорит, что вирус здесь все еще распространяется. "Я на улицу особо не выхожу, так что сложно сказать, что тут творится точно. Но чувствуется, что отсутствие врачей и медицинских услуг плодит панику. Много людей в тяжелом состоянии, нельзя сказать, что вирус отступает. Скорее, становится еще хуже", - признает капитан сборной Эстонии.

"Возможно, что в Эстонии спохватились в правильное время. Но многие еще не понимают, что надо сидеть дома. Правительство может издавать много всяких распоряжений, но если их не соблюдать, может случиться то, что сейчас творится в Италии. Здесь тоже этот вирус многие не воспринимали всерьез. Когда спохватились, было уже поздно."

В Италии баскетбольный сезон официально не завершен. Хотя игроков распустили по домам, они должны вернуться в Италию по первому требованию клубов. Вене решил остаться в Италии, чтобы избежать рисков. Однако принудительный карантин делает жизнь довольно тяжелой.

"Приятного мало. Но я, по крайней мере, в хорошем положении: живу в спокойном районе, у нас большая дворовая зона. Там можно и погулять. Надо просто напрячь мозги, как в живых остаться, - сказал Вене. - На самом деле здесь и сейчас много возможностей для тренировок. Рядом есть озеро и парковая зона, но нас предупредили, что там можно травму получить. Во дворе можно немного побегать и потренироваться. Соседские ребята установили баскетбольное кольцо. Так что если пауза затянется, можно будет его опробовать".

По первоначальным данным "Варезе" должен был приступить к тренировкам с четверга, но сейчас это кажется нереальным. Никто не представляет себе, что сезон может возобновиться. Все надеются на какого-нибудь энтузиаста, который предпримет шаги для возобновления чемпионата. Закрыты все спортзалы, и в ближайшее время их точно не откроют. Так и приходится выдумывать, чем себя занять.

"В приставки я не играю. У меня есть книги, но и они заканчиваются. Надо придумать что-то - фильмы тоже больше смотреть не хочется", - так описал Сийм-Сандер Вене свое пребывание в карантине.

Вейдеман: можно только сходить в магазин

Если изначально кризисным регионом в Италии считался север страны, то постепенно зараза охватила все государство. "Здесь все точно так же, как и Вене. Выходить из дома можно только за продуктами. Если просто так слоняешься по улицам, на тебя косо посмотрят", - рассказал живущий недалеко от Рима Райн Вейдеман.

Правда, и с походами в магазин не все так просто: в магазин запускают определенное количество людей. Новый посетитель может зайти только после того, как кто-то уже вышел. Есть и другие строгие ограничения.

"Слышал, что полиция на дорогах, но я ее не видел. Главный тренер моего клуба сказал, что не может попасть к своим родителям, живущим в пригороде Рима, чтобы не навлечь на себя неприятности с полицией", - сказал Вейдеман.

Тренировочные условия у Вейдемана хуже, чем у Вене: в малогабаритной квартире особо не потренируешься: "Тренировался на полу. Как-то сумел, но честно говоря, это не то. Я бегаю на улице. Правда, не знаю, имею ли я право на это. Если вдруг заберут, то уже на следующий день точно придется дома сидеть. Но это единственная возможность держать себя в форме."