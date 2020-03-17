Вт, 17.03.2020
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Член Рийгикогу подозревает, что болен коронавирусом

Лаури Ляэнеметс.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Член Рийгикогу Лаури Ляэнеметс подозревает, что может бы заражен коронавирусом, пишет Järva Teataja.

Ляэнеметс признал, что когда в понедельник вернулся домой с работы, у него была температура 37,1. По словам парламентария, он и его супруга вакцинированы от гриппа, но в то же время температура поднялась и у спутницы жизни. По этой причине политик заподозрил, что он мог заразиться коронавирусом. "Тест я еще не делал. Это лишь одна из возможностей", - сказал он.

Заместитель председателя правовой комиссии незамедлительно известил о своих подозрениях фракцию социал-демократов и правовую комиссию.

Планировавшееся на утро вторника заседание правовой комиссии решили отменить из-за возможного заражения Ляэнеметса.

Ляэнеметс сообщил, что в последнее время он большую часть времени проводил дома или в Рийгикогу. И если он все же заболел, то вирус он мог подхватить на Тоомпеа.

В понедельник Ляэнеметс присутствовал на заседании правовой комиссии. "В здании парламента я встречался и с другими депутатами. Наверное, с четвертью присутствовавших общался", - сказал он.

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