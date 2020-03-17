Член Рийгикогу подозревает, что болен коронавирусом

Ляэнеметс признал, что когда в понедельник вернулся домой с работы, у него была температура 37,1. По словам парламентария, он и его супруга вакцинированы от гриппа, но в то же время температура поднялась и у спутницы жизни. По этой причине политик заподозрил, что он мог заразиться коронавирусом. "Тест я еще не делал. Это лишь одна из возможностей", - сказал он.