Член Рийгикогу подозревает, что болен коронавирусом

Член Рийгикогу Лаури Ляэнеметс подозревает, что может бы заражен коронавирусом, пишет Järva Teataja.
Ляэнеметс признал, что когда в понедельник вернулся домой с работы, у него была температура 37,1. По словам парламентария, он и его супруга вакцинированы от гриппа, но в то же время температура поднялась и у спутницы жизни. По этой причине политик заподозрил, что он мог заразиться коронавирусом. "Тест я еще не делал. Это лишь одна из возможностей", - сказал он.
Заместитель председателя правовой комиссии незамедлительно известил о своих подозрениях фракцию социал-демократов и правовую комиссию.
Планировавшееся на утро вторника заседание правовой комиссии решили отменить из-за возможного заражения Ляэнеметса.
Ляэнеметс сообщил, что в последнее время он большую часть времени проводил дома или в Рийгикогу. И если он все же заболел, то вирус он мог подхватить на Тоомпеа.
В понедельник Ляэнеметс присутствовал на заседании правовой комиссии. "В здании парламента я встречался и с другими депутатами. Наверное, с четвертью присутствовавших общался", - сказал он.