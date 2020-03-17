Магазины Rimi сократили часы работы

«Мы приняли решение сократить время работы всех магазинов Rimi, потому что это даст нам возможность тщательнее дезинфицировать все поверхности в магазине и выкладывать товар», - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. «Мы будем стараться обеспечить стабильную работу магазинов и поставку продуктов».
«Из-за распространения вируса часть работы может оставаться непокрытой, поэтому нам нужно мобилизовать рабочую силу, - добавил руководитель Rimi. - С этой целью мы закроем некоторые маленькие экспресс-магазины Rimi».
На сегодняшний день магазины будут работать по сокращенному графику до 30-го апреля, однако ситуация в ближайшие дни может еще измениться. Всем клиентам будут незамедлительно сообщать обо всех изменениях.
Очень важно обратить внимание на то, что человек с симптомами заболевания не должен посещать магазины. В течение сегодняшнего дня напоминания о этом появятся на постерах и экранах в магазинах, а также будут транслироваться по внутреннему радио. В своих инструкциях Rimi исходит из рекомендаций государства.
Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB. Сильные стороны Rimi – выбор здоровых продуктов питания, качественные фрукты и широкий ассортимент отечественной продукции. В трех странах Балтии Rimi Baltic AB имеет в общей сложности 273 магазина, среди которых 84 гипермаркета (из них 17 в Эстонии), 67 супермаркетов (из них 19 в Эстонии), 101 мини-Rimi (из них 46 в Эстонии), 20 экспресс-Rimi (из них 5 в Эстонии) и 2 низкобюджетных магазина в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.