Магазины Rimi сократили часы работы

«Из-за распространения вируса часть работы может оставаться непокрытой, поэтому нам нужно мобилизовать рабочую силу, - добавил руководитель Rimi. - С этой целью мы закроем некоторые маленькие экспресс-магазины Rimi».

На сегодняшний день магазины будут работать по сокращенному графику до 30-го апреля, однако ситуация в ближайшие дни может еще измениться. Всем клиентам будут незамедлительно сообщать обо всех изменениях.

Очень важно обратить внимание на то, что человек с симптомами заболевания не должен посещать магазины. В течение сегодняшнего дня напоминания о этом появятся на постерах и экранах в магазинах, а также будут транслироваться по внутреннему радио. В своих инструкциях Rimi исходит из рекомендаций государства.