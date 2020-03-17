И в четырех стенах не унываем! Объявлен конкурс среди школьников и дошколят Таллинна

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, нахождение дома, в четырех стенах, может стать для молодых тяжелым испытанием и вызвать скуку, но это необходимо для здоровья. «Чтобы дети не только учились за компьютером, а потом там же играли, управа решила объявить конкурс, который призван помочь найти интересные способы развлечения дома, которыми молодые люди могут поделиться с другими»,- сказал Ханимяги.

Старейшина пояснил, что у молодежи есть разные знания и умения, есть разные способы себя развлечь и этим можно поделиться с другими. «Если умеешь делать классный бумажный самолетик или фокусы, или готов показать другим, как вязать или создать свою настольную игру, то поделись этими знаниями с другими и научи сверстников. У молодежи безграничная фантазия, и надеюсь, что поступит много интересных и захватывающих идей»,- призвал старейшина.