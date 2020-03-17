И в четырех стенах не унываем! Объявлен конкурс среди школьников и дошколят Таллинна

Управа Хааберсти объявляет конкурс для молодeжи и призывает поделиться знаниями, лайфхаками и занятиями, которые сделают временное нахождение дома более интересным.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, нахождение дома, в четырех стенах, может стать для молодых тяжелым испытанием и вызвать скуку, но это необходимо для здоровья. «Чтобы дети не только учились за компьютером, а потом там же играли, управа решила объявить конкурс, который призван помочь найти интересные способы развлечения дома, которыми молодые люди могут поделиться с другими»,- сказал Ханимяги.
Старейшина пояснил, что у молодежи есть разные знания и умения, есть разные способы себя развлечь и этим можно поделиться с другими. «Если умеешь делать классный бумажный самолетик или фокусы, или готов показать другим, как вязать или создать свою настольную игру, то поделись этими знаниями с другими и научи сверстников. У молодежи безграничная фантазия, и надеюсь, что поступит много интересных и захватывающих идей»,- призвал старейшина.
Для участия в конкурсе попросите у родителей разрешение и сделайте видео или описание с иллюстрациями. Загрузите видео в Youtube или на другой видеоресурс и пришлите ссылку на электронную почту pavel.kornev@tallinnlv.ee. Также можно прислать текст с иллюстрациями. Лучшие работы опубликуют в социальной сети на странице управы Хааберсти, каждую неделю среди всех приславших свои способы для развлечения дома будут разыграны сувениры от управы. Призы вручат после того, как учебные заведения вновь будут открыты. В конкурсе могут принять участие все ребята из детских садов и школ Таллинна.