Вт, 17.03.2020
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  • Выигравшее от коронакризиса предприятие нанимает тысячи новых сотрудников и повышает зарплаты

Выигравшее от коронакризиса предприятие нанимает тысячи новых сотрудников и повышает зарплаты

Продуктовый магазин Amazon без кассиров в Сиэтле.

ФОТО: Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS.com

Amazon планирует нанять в США 100 000 дополнительных сотрудников, поскольку американцы меняют свои покупательские привычки, а онлайн-покупки растут беспрецедентными темпами, пишет Postimees.

Кроме того, компания повышает зарплаты всем сотрудникам - на 2 доллара в час в США, на 2 фунта в час в Великобритании и на 2 евро в час в Европе.

«Мы наблюдаем значительное увеличение спроса, что означает, что наши потребности в рабочей силе беспрецедентны в текущем сезоне», - написал старший вице-президент Amazon Дейв Кларк в записке, предназначенной для внутреннего пользования, обзор которой опубликован в The Wall Street Journal.

По состоянию на 31 декабря в Amazon работало 800 000 с полной нагрузкой и частично занятых сотрудников.

Поскольку во многих странах и городах рекомендуется оставаться дома, люди учатся реорганизовывать свою жизнь. Многие компании пытаются заполнить пробелы, появившиеся вследствие отказа от существующих привычек.

«Amazon достаточно большой, достаточно мощный и достаточно решительный, чтобы заполнить большое количество закрытий», - сказал Марк Коэн, руководитель отдела исследований розничной торговли в бизнес-школе Колумбийского университета. 

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