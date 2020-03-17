Выигравшее от коронакризиса предприятие нанимает тысячи новых сотрудников и повышает зарплаты

Amazon планирует нанять в США 100 000 дополнительных сотрудников, поскольку американцы меняют свои покупательские привычки, а онлайн-покупки растут беспрецедентными темпами, пишет Postimees.
Кроме того, компания повышает зарплаты всем сотрудникам - на 2 доллара в час в США, на 2 фунта в час в Великобритании и на 2 евро в час в Европе.
«Мы наблюдаем значительное увеличение спроса, что означает, что наши потребности в рабочей силе беспрецедентны в текущем сезоне», - написал старший вице-президент Amazon Дейв Кларк в записке, предназначенной для внутреннего пользования, обзор которой опубликован в The Wall Street Journal.
По состоянию на 31 декабря в Amazon работало 800 000 с полной нагрузкой и частично занятых сотрудников.
Поскольку во многих странах и городах рекомендуется оставаться дома, люди учатся реорганизовывать свою жизнь. Многие компании пытаются заполнить пробелы, появившиеся вследствие отказа от существующих привычек.
«Amazon достаточно большой, достаточно мощный и достаточно решительный, чтобы заполнить большое количество закрытий», - сказал Марк Коэн, руководитель отдела исследований розничной торговли в бизнес-школе Колумбийского университета.