Выигравшее от коронакризиса предприятие нанимает тысячи новых сотрудников и повышает зарплаты

Кроме того, компания повышает зарплаты всем сотрудникам - на 2 доллара в час в США, на 2 фунта в час в Великобритании и на 2 евро в час в Европе.

«Мы наблюдаем значительное увеличение спроса, что означает, что наши потребности в рабочей силе беспрецедентны в текущем сезоне», - написал старший вице-президент Amazon Дейв Кларк в записке, предназначенной для внутреннего пользования, обзор которой опубликован в The Wall Street Journal.

По состоянию на 31 декабря в Amazon работало 800 000 с полной нагрузкой и частично занятых сотрудников.

Поскольку во многих странах и городах рекомендуется оставаться дома, люди учатся реорганизовывать свою жизнь. Многие компании пытаются заполнить пробелы, появившиеся вследствие отказа от существующих привычек.