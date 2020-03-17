В Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек

У большинства пациентов легкие симптомы. Если рассматривать статистику по уездам, то вчера больше всего зараженных было в Харьюмаа и на Сааремаа (более точная на сегодняшний день статистика по позитивным пробам из уездов будет к вечеру).

Средний заболевший в Эстонии человек, по нынешним данным, - это человек средних лет, разницы в заболеваемости между мужчинами и женщинами нет. Детей и пожилых среди заболевших мало.

Скорая помощь сосредоточена на работе, прежде всего, с тяжелобольными людьми, им помогают и проводят анализы. В лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы должна быть обеспечена возможность делать тесты в критических случаях.

При возникновении симптомов следует связаться с семейным врачом или позвонить на линию консультации семейных врачей 1220. Для смягчения симптомов (температура, кашель, насморк) Департамент здоровья советует использоваться симптоматические лечение, доступное в аптеках без рецепта. Если у вас возникают сильные трудности с дыханием или нехватка воздуха, позвоните на номер 112.