Владимир Свет назначен старейшиной Ласнамяэ

Как отметил старейшина района Владимир Свет, важнейшая на данный момент цель – помочь жителям Ласнамяэ преодолеть кризис, вызванный распространением коронавируса. «Мы должны быть рядом с теми, кто не может положиться на своих близких или соседей, и я уверен, что все работники районной управы приложат максимальные усилия для выполнения этой работы», – добавил Свет.

Свет сообщил, что о дальнейших планах можно будет говорить только после встречи с жителями района, чтобы выслушать их идеи и ожидания. «К сожалению, сейчас не время для многолюдных собраний. Поэтому я приглашаю всех жителей Ласнамяэ на онлайн-конференцию, которая состоится в мой первый рабочий день в новой должности – 23 марта в 18:00 на личной страничке в сети Facebook. Хотелось бы выслушать вопросы и предложения на темы существующих проблем и планов развития района», – сказал Свет.