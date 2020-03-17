Itella направит курьерские отправления в посылочные автоматы

В связи с увеличением возможностей заражения мы направим международные курьерские отправления в посылочные автоматы Itella smartpost. Также мы временно приостанавливаем залоговые платежи и идентификацию личности при доставке их домой, - говорит менеджер подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас. - Отправления, которые требуют залогового платежа, возврата документа или идентификации личности, мы по возможности направим в посылочные автоматы. Посылки, которые не удастся направить в автоматы, мы вернем отправителю».