Itella направит курьерские отправления в посылочные автоматы

Itella направит курьерские отправления, которые до сих пор на предприятия и по домам доставлял курьер, в посылочные автоматы. Сенсорный экран посылочного автомата реагирует и на прикосновение к нему пальца в перчатке.
В связи с увеличением возможностей заражения мы направим международные курьерские отправления в посылочные автоматы Itella smartpost. Также мы временно приостанавливаем залоговые платежи и идентификацию личности при доставке их домой, - говорит менеджер подразделения по доставке посылок Itella Рауно Паррас. - Отправления, которые требуют залогового платежа, возврата документа или идентификации личности, мы по возможности направим в посылочные автоматы. Посылки, которые не удастся направить в автоматы, мы вернем отправителю».
Важно, что экран посылочного автомата реагирует на прикосновение к нему пальцем в перчатке и предметами типа стилуса, и нет необходимости прикасаться к нему голым пальцем, а при оплате во всех посылочных автоматах можно использовать бесконтактный платеж.
Рауно Паррас утверждает, что для предотвращения распространения вируса COVID-19 Itella предприняла максимально возможные меры безопасности, чтобы защитить своих клиентов и работников.
Меры безопасности от коронавируса (COVID-19) в Itella
- Команда по управлению рисками Itella ежедневно и постоянно следит за ситуацией COVID-19 и координирует распространение информации, связанной с COVID-19, регулярно следя за инструкциями и рекомендациями Департамента здоровья и ВОЗ.
- Команда управления рисками регулярно встречается, после чего по возможности быстро, в течение 24 часов, происходит общая передача новой информации бизнес-подразделениям, если произошло чрезвычайное развитие событий и в инструкции необходимо внести изменения.
- Мы применили бесконтактную передачу и приемку товаров. Мы просим клиентов принимать товар, по возможности, в уличных условиях.
- Мы приостановили все физические встречи с клиентами.
- Третьим лицам запрещен вход в помещения предприятия.
- На производственных площадках строго ограничено передвижение водителей и курьеров.
- Применяется коммуникация о поездках и по контактам с группами риска с партнерами и работниками.
- Работники, которые могут работать в домашнем офисе, направлены на удаленную работу.
- Обслуживание клиентов и оказание услуг мы обеспечиваем в соответствии с наилучшими возможностями, исходя из ситуации и ее изменения.