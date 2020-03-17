Пандемия коронавируса: Volkswagen приостанавливает производство в Европе

В мире набирает силу пандемия коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к пневмонии COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, число заразившихся в 162 странах и территориях уже превысило 181 тысячу, от последствий заболевания скончались более 7 тысяч человек, выздоровели 78 тысяч. В последние недели эпицентр переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия, пишет DW.com.
Страны Европы приняли беспрецедентные меры для замедления скорости распространения коронавируса.
Как стало известно во вторник, автомобильный концерн Volkswagen, начиная с субботы, 21 марта, приостанавливает производство на большинстве своих заводов в Германии и Европе. По словам главы VW Херберта Дисса, производство уже прекращено на заводах концерна в Испании, Португалии, Италии и Словакии. В то же время в Китае заводы VW возобновили работу.