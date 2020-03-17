Вт, 17.03.2020
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Пандемия коронавируса: Volkswagen приостанавливает производство в Европе

Завод Volkswagen.

ФОТО: RONNY HARTMANN/AFP

В мире набирает силу пандемия коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к пневмонии COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, число заразившихся в 162 странах и территориях уже превысило 181 тысячу, от последствий заболевания скончались более 7 тысяч человек, выздоровели 78 тысяч. В последние недели эпицентр переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия, пишет DW.com.

Страны Европы приняли беспрецедентные меры для замедления скорости распространения коронавируса.

Как стало известно во вторник, автомобильный концерн Volkswagen, начиная с субботы, 21 марта, приостанавливает производство на большинстве своих заводов в Германии и Европе. По словам  главы VW Херберта Дисса, производство уже прекращено на заводах концерна в Испании, Португалии, Италии и Словакии. В то же время в Китае заводы VW возобновили работу.

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