Пандемия коронавируса: Volkswagen приостанавливает производство в Европе

Как стало известно во вторник, автомобильный концерн Volkswagen, начиная с субботы, 21 марта, приостанавливает производство на большинстве своих заводов в Германии и Европе. По словам главы VW Херберта Дисса, производство уже прекращено на заводах концерна в Испании, Португалии, Италии и Словакии. В то же время в Китае заводы VW возобновили работу.