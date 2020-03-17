Производитель: молочных продуктов хватит на всех!

«Все наши заводы работают в прежнем режиме, и на сегодняшний день у нас нет никаких препятствий для того, чтобы выполнить наши заказы, - сказал Юло Кивине. - В прошлый четверг, пятницу и субботу, действительно, различной молочной продукции покупали значительно больше, однако заводы Tere и Farmi в Пыльва, Йыхви, Вильянди и Анниквере по-прежнему работают».

Юло Кивине. ФОТО: Tere

«В конце прошлой недели Tere и Farmi были вынуждены быстро отреагировать на увеличившийся объем продаж и работать дольше, а также изменить запланированную деятельность. Однако на данный момент ситуация стабилизировалась, и работа заводов продолжается в прежнем режиме», - добавил Кивине.