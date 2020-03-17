Производитель: молочных продуктов хватит на всех!

Председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstus AS Юло Кивине подтвердил, что молококомбинаты работают в прежнем режиме.
«Все наши заводы работают в прежнем режиме, и на сегодняшний день у нас нет никаких препятствий для того, чтобы выполнить наши заказы, - сказал Юло Кивине. - В прошлый четверг, пятницу и субботу, действительно, различной молочной продукции покупали значительно больше, однако заводы Tere и Farmi в Пыльва, Йыхви, Вильянди и Анниквере по-прежнему работают».
«В конце прошлой недели Tere и Farmi были вынуждены быстро отреагировать на увеличившийся объем продаж и работать дольше, а также изменить запланированную деятельность. Однако на данный момент ситуация стабилизировалась, и работа заводов продолжается в прежнем режиме», - добавил Кивине.
«Теперь все зависит от того, какими будут дальнейшие распоряжения правительства. Это касается запрета на передвижение и других ограничений. Мы надеемся, что поставки товара не будут закрыты ни внутри страны, ни через границу. В случае, если товары будут поступать, а магазины – работать, не должно возникнуть проблем с обеспечением населения продуктами», - сказал Кивине.