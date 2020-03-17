Важное сообщение для жителей Эстонии, отдыхающих в Египте и на Тенерифе

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, Египет намерен закрыть свое воздушное пространство с 19 марта, а на Тенерифе уже введены ограничения по передвижению, полёты отменяются.
В связи с этим Министерство иностранных дел просит всех туристов из Эстонии, пребывающих в Египте и на Тенерифе, которые еще не нашли вариант в экстренном порядке вернуться домой, немедленно связаться с турбюро, чтобы найти возможность вылететь в Эстонию.
Турбюро Эстонии начали эвакуацию жителей Эстонии из данных регионов.
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