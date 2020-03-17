Запрет на увольнительные для солдат срочной службы продлен до 1 мая

«Силы обороны продолжат проведение военной подготовки с некоторыми ограничениями, введя дополнительные меры для защиты здоровья от возможного распространения вируса, - сказал генерал-майор Мартин Херем. - Нашей задачей является продолжение каждодневной службы с целью подготовки подразделений резерва и поддержания боеготовности на должном уровне».

«У этого решения есть две стороны, - добавил генерал-майор Херем. - Во-первых, мы не можем остановить оборону государства или как-то её ослабить, во-вторых, я достаточно уверен, что этим решением мы защитим близких солдат срочной службы, и государство в целом, от широкого распространения вируса. Отпустив солдат срочной службы в увольнительные на выходные, мы бы увеличили риск роста числа заразившихся в силах обороны и поставили бы под угрозу выполнение своих задач. Если число заразившихся солдат будет расти, то мы справимся с их лечением и сможем быстро отделить их от здоровых солдат».

Вместе с солдатами срочной службы несение службы продолжат Скаутский батальон и располагающийся в Тапа союзнический батальон НАТО.

«Мы приняли ряд мер по ограничению распространения вируса в военных городках», - сказал главный врач сил обороны подполковник Тарго Лусти, по чьим словам, в силах обороны на данный момент удалось избежать распространения вируса. Было ограничено передвижение военных, связанных с проведением подготовки солдат срочной службы, кто по возможности остаются на ночь в военных частях. Служащим с признаками заболевания необходимо оставаться дома и работать удаленно. «У нас имеется ресурс для изоляции, мы можем справиться с лечением. Мы отвечаем за солдат срочной службы, кому в силах обороны мы можем обеспечить жильё, питание и необходимую медицинскую помощь. Если бы они находились вне военных городков, то это было невозможно», - сказал подполковник Лусти.

Мерами предосторожности в силах обороны используются карантин и изоляция. В карантин определяют заболевших солдат, которых переводят в отдельные помещения. В изоляцию определяют тех служащих, у которых нет признаков заболевания, но по поводу которых есть подозрение, что они могли контактировать с разносчиком вируса.