Вт, 17.03.2020
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Государство отправило в детские сады инструкции по реорганизации работы

Детский сад.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Государство отправило в местные самоуправления и детские сады инструкции по реорганизации работы дошкольных учреждений, чтобы избежать распространения инфекции. 

Для функционирования государства важно, чтобы детские сады были открыты в необходимом количестве, но при этом их бы работало как можно меньше. Организацию и время работы муниципальных садов по-прежнему определяют местные самоуправления, а частных детских садов – их владелец.

Для того, чтобы избежать передачи инфекции, при организации работы детских садов  следует учитывать ряд ограничений: 

•       Людей с любыми симптомами заболевания в здание детского сада пускать нельзя.

•       В детских садах не проводятся кружки по интересам.

•       Родителям и посторонним не разрешается заходить в здание детского сада. Детей передают воспитателям снаружи, не входя в помещение.

•       Количество контактов между людьми в здании следует свести к минимуму.

•       Разные группы не должны контактировать между собой. Помещения для спортивных занятий, залы, бассейны и прочее закрыты для общего пользования. 

•       В здании детских садов организован контроль за проявлением симптомов болезни, а также соблюдены меры предосторожности: возможность вымыть руки, использовать средства и т.д.

•       При реорганизации работы детских садов учитываются рекомендации Департамента здоровья при организации труда работников, входящих в группу риска (возраст, хронические заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета и т.д).

•       В случае проявления у находящегося в детском саду человека признаков заболевания незамедлительно обеспечивается его изоляция, и при разрешении возникшей ситуации учитываются меры, необходимые для предотвращения распространения заболевания и рекомендации Департамента здоровья.

У директора детского сада есть право в сотрудничестве с местным самоуправлением найти оптимальное решение для организации работы, в том числе позволить старшим группам обучаться дистанционно. Во период чрезвычайного положения директор детского сада имеет право уточнить у родителей необходимость в оказании услуг детского сада.

Местные самоуправления при необходимости должны обеспечить оказание услуг детского сада круглосуточно для людей, работающих на должностях, жизненно необходимых для функционирования государства (например, полицейских, спасателей, медицинских работников и т.д), и для людей, которые работают в сферах, важных для обеспечения нормальной жизни в государстве (например, коммунальные и социальные услуги, производство продуктов питания, продуктовые магазины, транспорт и т.д). Обеспечение услуги следует организовать как можно скорее, не позднее 20 марта.

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