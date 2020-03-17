Государство отправило в детские сады инструкции по реорганизации работы

Государство отправило в местные самоуправления и детские сады инструкции по реорганизации работы дошкольных учреждений, чтобы избежать распространения инфекции.
Для функционирования государства важно, чтобы детские сады были открыты в необходимом количестве, но при этом их бы работало как можно меньше. Организацию и время работы муниципальных садов по-прежнему определяют местные самоуправления, а частных детских садов – их владелец.
Для того, чтобы избежать передачи инфекции, при организации работы детских садов следует учитывать ряд ограничений:
• Людей с любыми симптомами заболевания в здание детского сада пускать нельзя.
• В детских садах не проводятся кружки по интересам.
• Родителям и посторонним не разрешается заходить в здание детского сада. Детей передают воспитателям снаружи, не входя в помещение.
• Количество контактов между людьми в здании следует свести к минимуму.
• Разные группы не должны контактировать между собой. Помещения для спортивных занятий, залы, бассейны и прочее закрыты для общего пользования.
• В здании детских садов организован контроль за проявлением симптомов болезни, а также соблюдены меры предосторожности: возможность вымыть руки, использовать средства и т.д.
• При реорганизации работы детских садов учитываются рекомендации Департамента здоровья при организации труда работников, входящих в группу риска (возраст, хронические заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета и т.д).
• В случае проявления у находящегося в детском саду человека признаков заболевания незамедлительно обеспечивается его изоляция, и при разрешении возникшей ситуации учитываются меры, необходимые для предотвращения распространения заболевания и рекомендации Департамента здоровья.
У директора детского сада есть право в сотрудничестве с местным самоуправлением найти оптимальное решение для организации работы, в том числе позволить старшим группам обучаться дистанционно. Во период чрезвычайного положения директор детского сада имеет право уточнить у родителей необходимость в оказании услуг детского сада.
Местные самоуправления при необходимости должны обеспечить оказание услуг детского сада круглосуточно для людей, работающих на должностях, жизненно необходимых для функционирования государства (например, полицейских, спасателей, медицинских работников и т.д), и для людей, которые работают в сферах, важных для обеспечения нормальной жизни в государстве (например, коммунальные и социальные услуги, производство продуктов питания, продуктовые магазины, транспорт и т.д). Обеспечение услуги следует организовать как можно скорее, не позднее 20 марта.