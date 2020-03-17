Мартин Хельме пригрозил ввести предельную цену на топливо

Хельме предложил снизить на два-три года потребительский налог, чтобы придать тонус экономике: «Снижение акциза на электричество, газ, дизель, бензин принесло бы существенный рост покупательской способности жителей страны, усилило бы крайне необходимую потребительскую уверенность и дало предприятиям пространство для себестоимости». Он добавил: «Например, обратите внимание! В нынешней чрезвычайной ситуации правительство вместе со снижением акциза может и установить предельную цену для продавцов топлива, то есть принудить снизившуюся себестоимость сразу работать на потребителя».

По словам Хельме, в плане помочь через Кассу страхования от безработицы и работникам, и работодателям, чтобы предотвратить сокращения и оплатить принудительные отпуска. Для этого есть план ввести временное пособие для компенсации части зарплат для оказавшихся в самом сложном положении сфер экономики: «Мы не можем позволить, чтобы наши до того хорошо работавшие предприятия из-за нынешнего экономического шока ушли в банкротство и возникла массовая безработица». По его оценке, такое решение обойдется для кассы дешевле, чем после платить по сокращениям. С одной стороны, это поможет предприятиям, с другой, вольет денег в экономику, что поддержит потребление и затормозит отклонение кризиса в сторону недвижимости и банкинг.

В плане и масштабные государственные поручительства через KredEx для того, чтобы предприятия получили кредиты. Кроме того, в плане увеличить собственные кредитные меры KredEx и существенно увеличить кредитоспособность организации.

Сегодня Хельме проведет совещание с руководством Налогово-таможенного департамента, чтобы определить правила, как распределить во времени долги по налогам и снизить берущиеся с них проценты, а также можно ли от них в какой-то момент вообще отказаться.

Обдумывается и вариант введения моратория на налоги на рабочую силу для оказавшихся в самом сложном положении сфер экономики, равно как и долгосрочные налоговые льготы для крупных создателей рабочих мест.