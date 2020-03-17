Три мифа об уборке, которые не соответствуют действительности

Об уборке жилых помещений много пишут СМИ, делятся советами и опытные хозяйки, так что нам кажется, будто мы знаем об этом все и даже больше, пишет Kodustiil. Но все ли рекомендации на самом деле полезны и соответствуют действительности?
Уксус - панацея от всех бед
Хотя уксус рекомендуется в качестве универсального моющего средства, которое можно использовать в домашнем хозяйстве, существуют поверхности и предметы, которые определенно не стоит чистить уксусом. Полам из натурального дерева, а также стиральным и посудомоечным машинам это приносит больше вреда, чем пользы.
«Убивает 99 процентов бактерий»
Громкие рекламные слоганы, как правило, не соответствуют действительности. Если на упаковке средства указано, что он убивает 99 процентов бактерий, то на самом деле это означает, что чистящее средство убивает только бактерии, чувствительные к этому веществу. Напротив, бактерии, нечувствительные к данному средству, выживают и продолжают размножаться.
Пылесос портит ковры
Есть мнение, что при использовании пылесоса повреждаются не только ковры, но и поверхность пола. Современные ковры достаточно прочны, а мощность всасывания пылесоса можно регулировать.