Франция выделяет 45 млрд евро на борьбу с кризисом и даже готова национализировать компании

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что государство при необходимости готово национализировать крупные компании, чтобы защитить экономику от вызванного коронавирусом кризиса, пишет Postimees. Правительство Франции выделит 45 млрд евро на поддержку предприятий и работников в условиях эпидемии.
«Я, не колеблясь, воспользуюсь любой из имеющихся в моем распоряжении мер для защиты крупных французских компаний. Это может быть дополнительное финансирование или покупка долей у компаний. Я могу даже использовать термин "национализация", - сказал в эфире радио RTL министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр. - Мы в срочном порядке предоставим экономическую помощь предприятиям и наемным работникам в размере 45 млрд евро".
Меры французского правительства включают отсрочку всех налоговых и социальных платежей в марте. Министр также отметил, что в перспективе эти платежи могут быть отменены для "тех, кому будет угрожать банкротство".
Помимо этого, власти страны намерены предоставить государственные гарантии по кредитам малым и средним предприятиям в размере 300 млрд евро.
Брюно ле Мэр отметил, что по предварительной оценке, ВВП страны в 2020 году снизится на 1%. По его словам, правительство планирует представить во вторник обновленный бюджет.