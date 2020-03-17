Франция выделяет 45 млрд евро на борьбу с кризисом и даже готова национализировать компании

​«Я, не колеблясь, воспользуюсь любой из имеющихся в моем распоряжении мер для защиты крупных французских компаний. Это может быть дополнительное финансирование или покупка долей у компаний. Я могу даже использовать термин "национализация", - сказал в эфире радио RTL министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр. - Мы в срочном порядке предоставим экономическую помощь предприятиям и наемным работникам в размере 45 млрд евро".

Меры французского правительства включают отсрочку всех налоговых и социальных платежей в марте. Министр также отметил, что в перспективе эти платежи могут быть отменены для "тех, кому будет угрожать банкротство".

Помимо этого, власти страны намерены предоставить государственные гарантии по кредитам малым и средним предприятиям в размере 300 млрд евро.