Коронавирус разоряет авиакомпании. Многие не дотянут до лета без помощи

Шеф Delta Эд Бастиан:

"Никогда ранее мы не были свидетелями такого стремительного сокращения спроса".

Глава IAG (владелец British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus) Уилли Уолш:

"У нас серьезное падение числа бронирований на всех направлениях и во всех авиалиниях, и мы ожидаем, что спрос останется вялым по меньшей мере до середины лета".

Глава IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) Александр де Жуньяк:

"Последуют ли банкротства, зависит от продолжительности и интенсивности кризиса. Если спад будет таким же существенным, как сейчас, и продлится более двух-трех месяцев, тогда авиакомпании столкнутся с трудностями".

Ричард Мориарти, начальник британского Управления гражданской авиации (Civil Aviation Authority):

"С такими трудностями авиация и туриндустрия никогда не сталкивались. И чем дольше это будет продолжаться, тем ниже шансы выжить у некоторых компаний".

Кто выживет?

Далеко не все молят о помощи.

Первым делом проблемы возникли у сильно закредитованных компаний. Часть из них кризис застал в стадии активного расширения бизнеса, и конкуренты, которых они хотели подвинуть, будут лоббировать против коврового орошения отрасли деньгами налогоплательщиков.

Ричард Брэнсон, владеющий Virgin Atlantic на паях с американской Delta, предложил британскому правительству поддержать авиакомпании льготами и кредитами почти на 10 млрд долларов.

Однако IAG, владеющая конкурирующей с ним British Airways, тут же выступила против дотаций - у нее солидная подушка безопасности в виде 11 млрд долларов наличных, и она уже удачно отговорила власти спасать первую жертву кризиса - региональную Flybe.

"В этом кризисе козырь - кэш", - говорит Майкл Даф из The Airline Analyst.

По его мнению, крупнейшие авиалинии, летающие на прибыльных трансатлантических маршрутах, переживут кризис, если он продлится от трех месяцев до полугода.

"А вот второстепенные игроки, а также региональные авиакомпании и национальные перевозчики в Европе стоят перед угрозой исчезновения", - полагает он.

Западные страны должны выступить единым фронтом и поддержать авиакомпании, иначе отрасль восстанет из пепла нынешнего кризиса совсем в другой конфигурации, пишут аналитики Centre for Aviation.

Победителями выйдут авиакомпании, за которыми стоят государства, отягощенные геополитическими амбициями. Вроде Китая или арабских стран. Американцы при поддержке влиятельных профсоюзов наверняка добьются субсидий. Некоторые страны Европы поддержат своих.

"А вот у частных авиакомпаний перспективы далеко не такие радужные", - дообавляют эксперты Centre for Aviation и предупреждают, что мир, в котором останутся только крупные и национальные авиакомпании, опасен для конкуренции, прав потребителей и туристической отрасли.

За неделю до того, как Америка и Европа развернули авиапассажиров, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивала сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 113 млрд долларов в 2020 году. А ведь всего пару месяцев назад она обещала им рост выручки на 4% до 870 млрд долларов и прибыль в 30 млрд.

О доходах больше никто не вспоминает, лишь бы выжить.

Страдают не только авиакомпании. Ассоциация европейских аэропортов сообщила, что на прошлой неделе пассажиропоток сократился вдвое после падения на четверть неделей ранее. За январь-март они недосчитаются более 100 млн пассажиров и 2 млрд евро выручки.

Кто и как ужался

Крупнейшие бюджетные авиакомпании Европы Ryanair и EasyJet поставили большинство самолетов на стоянку и не исключают полного прекращения полетов.

IAG, владелец British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus, оставит в небе лишь 25% кресел в течение апреля-мая.

У Lufthansa простаивают две трети флота.

Virgin Atlantic к 26 марта сократит мощности перевозки пассажиров на 75%, а в апреле - на 85%.

Air New Zealand - аналогично.

Finnair, SAS, Air France-KLM, Cathay Pacific - каждая на 90%.

Air Baltic прекратила все полеты.

Norwegian отменила 4000 рейсов и сокращает половину сотрудников.

Korean Air предупредила, что коронавирус угрожает ее существованию.

Delta сократит число рейсов примерно на 40%, оставит на земле 300 самолетов и сократит расходы на 2 млрд долларов.

American Airlines отменила почти все международные рейсы.