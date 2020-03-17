Российский футбол остановили из-за пандемии коронавируса

На этот момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).

Чемпионаты приостановили также и ФНЛ, вторая по силе лига России, и ПФЛ, проводящая первенство России во Второй лиге.