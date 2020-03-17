Вт, 17.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Российский футбол остановили из-за пандемии коронавируса

Российский футбол остановили из-за пандемии коронавируса

Фрагмент матча "Зенит" - ЦСКА

ФОТО: ANATOLIY MEDVED/SIPA/ANATOLIY MEDVED/SIPA

Как стало известно Чемпионату, клубы Российской Премьер-Лиги на сегодняшнем собрании приняли решение приостановить проведение сезона как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

На этот момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).

Чемпионаты приостановили также и ФНЛ, вторая по силе лига России, и ПФЛ, проводящая первенство России во Второй лиге.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ