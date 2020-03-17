Паром Tallink спецрейсом доставит из Германии эстонских и латвийских туристов

Эстонский паром Romantika выполнит спецрейс в Германию, чтобы доставить на родину оказавшихся в ловушке на немецко-польской границе туристов из Эстонии и Латвии.
Об этом во вторник на пресс-конференции в Таллинне сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, по словам которого спецрейс будет выполнен в сотрудничестве с судовой компанией Tallink. Судно отправится в порт Засниц в Северной Германии, чтобы забрать туристов из Эстонии и Латвии, оказавшихся в безвыходном положении на польской границе.
Как сказал председатель правления Tallink Пааво Ныгене, паром Romantika выйдет не позднее 20 часов из порта Риги и направится в Засниц. Рейс продолжится около суток. В Заснице судно возьмет на борт туристов из Эстонии и Латвии с их автомобилями и возьмет курс на Вентспилс. Обратный рейс займет около 16 часов.
Ныгене заверил, что всем пассажирам будут обеспечены места в каютах и питание.
По его словам, билеты на этот рейс будут проданы по символической цене, а все расходы судовому предприятию сообща компенсируют эстонское и латвийское государства.
Ныгене добавил, что сейчас обсуждается вопрос, не оставить ли Romantika на этой линии, чтобы судно перевозило грузы между Вентспилсом и Засницем, обеспечивая бесперебойный грузооборот.