Паром Tallink спецрейсом доставит из Германии эстонских и латвийских туристов

Об этом во вторник на пресс-конференции в Таллинне сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, по словам которого спецрейс будет выполнен в сотрудничестве с судовой компанией Tallink. Судно отправится в порт Засниц в Северной Германии, чтобы забрать туристов из Эстонии и Латвии, оказавшихся в безвыходном положении на польской границе.

Как сказал председатель правления Tallink Пааво Ныгене, паром Romantika выйдет не позднее 20 часов из порта Риги и направится в Засниц. Рейс продолжится около суток. В Заснице судно возьмет на борт туристов из Эстонии и Латвии с их автомобилями и возьмет курс на Вентспилс. Обратный рейс займет около 16 часов.

Ныгене заверил, что всем пассажирам будут обеспечены места в каютах и питание.

По его словам, билеты на этот рейс будут проданы по символической цене, а все расходы судовому предприятию сообща компенсируют эстонское и латвийское государства.