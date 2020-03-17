Осторожно: киберпреступники и мошенники пытаются нажиться на панике вокруг коронавируса

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что отдел по предотвращению киберпреступлений CERT.EE получил сообщения о ряде мошеннических писем, предлагающих якобы работу на дому или информацию о коронавирусе. В отношении таких писем RIA советует проявлять осторожность.

«Обусловленное коронавирусом смятение активно используется киберпреступниками, которые находят всё новые способы водить людей за нос. На этот раз стали распространяться письма, в которых предлагается удобная возможность работы на дому, однако после нажатия на содержащиеся в письме ссылки ваш компьютер заражается вредоносным ПО», – сказал руководитель CERT-EE Тыну Таммер.

««В случае таких сообщений нужно обращать пристальное внимание на адрес отправителя. Например, вас должно насторожить, если вы получите письмо от Мати Кару, сотрудника предприятия «фирма.ee», но на самом деле это письмо придет с какого-то случайного адреса, например, officemail40@naver.com, даже если перед адресом электронной почты указано правильное имя. Мы рекомендуем немедленно удалять подозрительные письма», – добавил Таммер.

На прошлой неделе распространялись поддельные письма якобы от имени Департамента здоровья, с содержащим ошибки заголовком „Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikus“ (Одобренное Министерством здравоохранения сообщение о распространении вируса COVID-19) в которых содержалась ссылка на вредоносное ПО.