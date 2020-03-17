Осторожно, границы закрываются: желающим вернуться в Эстонию из Финляндии следует поторопиться

Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует всем гражданам Эстонии, планирующим вернуться на родину из Финляндии, сделать это немедленно, поскольку Финляндия может закрыть свои границы.
Как передала BNS пресс-служба МИД, парламент Финляндии собирается уже в среду ввести в стране особое положение, к числу мер которого может быть отнесено и введение ограничения на передвижение людей, закрытие государственной границы и объявление карантина в отношении въезжающих в страну лиц.
По этой причине Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, планирующих вернуться в Эстонию, сделать это немедленно.
Со вторника в работе судовой линии Таллинн-Хельсинки-Таллинн произошли изменения, но пока пассажирские суда компании Tallink ходят в обоих направлениях, пока продолжается и транспортировка грузов на линии Мууга-Вуосаари.
Из Хельсинки в Таллинн по-прежнему можно добраться судами Star и Megastar.
Всем прибывающим в Эстонию лицам после пересечения государственной границы следует в течение двух недель оставаться в изоляции.