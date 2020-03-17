Осторожно, границы закрываются: желающим вернуться в Эстонию из Финляндии следует поторопиться

Как передала BNS пресс-служба МИД, парламент Финляндии собирается уже в среду ввести в стране особое положение, к числу мер которого может быть отнесено и введение ограничения на передвижение людей, закрытие государственной границы и объявление карантина в отношении въезжающих в страну лиц.

По этой причине Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, планирующих вернуться в Эстонию, сделать это немедленно.

Со вторника в работе судовой линии Таллинн-Хельсинки-Таллинн произошли изменения, но пока пассажирские суда компании Tallink ходят в обоих направлениях, пока продолжается и транспортировка грузов на линии Мууга-Вуосаари.

Из Хельсинки в Таллинн по-прежнему можно добраться судами Star и Megastar.