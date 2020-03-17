Вт, 17.03.2020
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  • Осторожно, границы закрываются: желающим вернуться в Эстонию из Финляндии следует поторопиться

Осторожно, границы закрываются: желающим вернуться в Эстонию из Финляндии следует поторопиться

Аэропорт Хельсинки.

ФОТО: Sander Ilvest

Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует всем гражданам Эстонии, планирующим вернуться на родину из Финляндии, сделать это немедленно, поскольку Финляндия может закрыть свои границы.

Как передала BNS пресс-служба МИД, парламент Финляндии собирается уже в среду ввести в стране особое положение, к числу мер которого может быть отнесено и введение ограничения на передвижение людей, закрытие государственной границы и объявление карантина в отношении въезжающих в страну лиц.

По этой причине Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, планирующих вернуться в Эстонию, сделать это немедленно.

Со вторника в работе судовой линии Таллинн-Хельсинки-Таллинн произошли изменения, но пока пассажирские суда компании Tallink ходят в обоих направлениях, пока продолжается и транспортировка грузов на линии Мууга-Вуосаари.

Из Хельсинки в Таллинн по-прежнему можно добраться судами Star и Megastar. 

Всем прибывающим в Эстонию лицам после пересечения государственной границы следует в течение двух недель оставаться в изоляции.

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