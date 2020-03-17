Установленные ограничения могут привести к увеличению сроков доставки посылок

«Ситуация меняется стремительно. В настоящее время мы работаем с большой нагрузкой и в атмосфере неопределенности. Мы должны быть готовы к дальнейшим важным ограничениям, способным повлиять на объемы отправляемых посылок и на возможности доставки», - сказал исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс.

Он добавил, что курьерская доставка работает в настолько обычном режиме, насколько это вообще возможно. Все больше учреждений и стран устанавливают дополнительные ограничения, что оказывает все большее влияние на сроки доставки посылок. «В более тяжелых случаях, например, в таких регионах, как южная часть Швейцарии, установлен полный карантин и запрет на перемещение, и нам, к сожалению, не остается ничего другого, как вернуть направленную туда посылку отправителю», - отметил Кирсс.

Прежде, чем отправлять посылку в другую страну или заказывать товар из-за границы, стоит обратиться на сайт DPD Eesti за наиболее свежей информацией, в каких регионах установлены ограничения на перевозку посылок.

Перед тем, как отправлять посылку, также крайне важно убедиться, что ваш деловой партнер или получатель – частное лицо в Эстонии или за границей - по-прежнему может получить посылку. Если получатель не в состоянии получить посылку, она будет возвращена отправителю, поскольку возможности хранения посылок сейчас отсутствуют.

В настоящее время в связи с изменениями в движении судов возникают задержки в перевозе грузов между Швецией и Эстонией, где сроки доставки могут увеличиться на срок до двух рабочих дней. Этого же можно ожидать и на финском направлении, когда в работе паромного сообщения возникнут серьезные изменения. В южной части Швейцарии доставка посылок полностью остановлена.

Восстановленный Эстонией пограничный контроль, а также контроль на литовской и польской границах также могут повлиять на доставку товаров, поскольку, например, на границах Польши и Литвы образовались очереди. Можно надеяться, что в ближайшее время пропускную способность на границах удастся повысить, поскольку Европейская комиссия ясно дала понять, что пограничный контроль должен минимально повлиять на доставку товаров и цепочки поставок.

Внутри Эстонии мешающих курьерам препятствий как таковых не существует, но в результате изменения организации работы многих предприятий и учреждений все же могут возникнуть задержки в доставке.

DPD Eesti просит всех своих бизнес-клиентов сообщить отделу обслуживания клиентов DPD, если предприятие или учреждение закроется или в нем будут введены ограничения, препятствующие доставке товаров. Важно сообщить отделу обслуживания клиентов DPD и о том, что такие ограничения отменяются или изменяются. Также важно указывать на отправлении правильное имя контактного лица и просить принимающую фирму или учреждение указывать на дверях действующие ограничения и необходимые контактные данные.

С целью ограничить распространение вируса, компания DPD Eesti временно приостановила оказание следующих услуг: наложенный платеж, возврат сопроводительных документов, проверку личности получателя, а также выдачу и прием товаров в таллиннском и тартуском депо DPD.

При отправлении посылок и товаров просим использовать почтовые автоматы или заказать курьера и передать ему посылку бесконтактным образом.

Внимание: отдавайте предпочтение почтовым автоматам и бесконтактной работе!

При передаче и получении посылок частное лицо предварительно получит от курьера DPD SMS-сообщение или электронное письмо со ссылкой на среду самообслуживания. Выбрав в самообслуживании пункт KONTAKTIVABA TOIMETUS («БЕСКОНТАКТНАЯ РАБОТА»), вы сообщите курьеру, где именно по вашему адресу он может оставить посылку. Просим обеспечить быстрый и простой доступ к такому месту и учитывать погодные условия.

Просим всех клиентов по возможности отправлять и получать посылки при помощи почтовых автоматов. Посылки, в отношении которых уже заказана доставка на дом, но вес и габариты которых допускают доставку в почтовый автомат, DPD может доставить и в почтовый автомат. Изменить место доставки своей посылки можно в среде самообслуживания DPD.