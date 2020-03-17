Вт, 17.03.2020
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УЕФА перенесла Евро-2020 на следующий год
Остановленные чемпионаты и еврокубки планируется доиграть к 30 июня

UEFA Euro 2020 karikas.

ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS

Сегодняшняя конференция УЕФА со странами-организаторами ознаменовалась ожидаемыми в последние дни решением - переносом Евро-2020 на следующее лето.

По данным The New York Times , после консультаций УЕФА с представителями клубов и профсоюзов футболистов, было принято решение провести чемпионат Европы по футболу в 2021 году вместо июня-июля нынешнего года. Теперь это решение должны одобрить все 55 федераций, которые входят в УЕФА.

УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня, сообщает The Telegraph.

В организации считают, что лиги по всей Европе должны быть перезапущены одновременно после прекращения паузы, связанной с коронавирусом.

Также союз рассчитывает, что Лига чемпионов и Лига Европы будут проведены до конца.

Клубы АПЛ обсудят данные предложения УЕФА во время экстренной конференции в четверг.

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