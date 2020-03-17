УЕФА перенесла Евро-2020 на следующий год

По данным The New York Times , после консультаций УЕФА с представителями клубов и профсоюзов футболистов, было принято решение провести чемпионат Европы по футболу в 2021 году вместо июня-июля нынешнего года. Теперь это решение должны одобрить все 55 федераций, которые входят в УЕФА.

УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня, сообщает The Telegraph.

В организации считают, что лиги по всей Европе должны быть перезапущены одновременно после прекращения паузы, связанной с коронавирусом.

Также союз рассчитывает, что Лига чемпионов и Лига Европы будут проведены до конца.