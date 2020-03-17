Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии

С сегодняшнего дня Эстония временно восстановила пограничный контроль также на внутренней границе Европейского союза, чтобы предотвратить более широкое распространение коронавируса. Пограничный контроль восстановлен на границе между Эстонией и Латвией, а также в порту и аэропорту для въезжающих в Эстонию лиц. В период действия восстановленного пограничного контроля запрещено пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов.

У Министерства внутренних дел и подконтрольных ему учреждений нет возможности при введении нового режима работы покрыть всю потребность в пограничном контроле из собственных ресурсов. Дополнительные люди нужны для того, чтобы препятствовать пересечению границы в определенных местах и обеспечивать порядок на открытых для пересечения границы пограничных пунктах.