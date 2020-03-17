Вт, 17.03.2020
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  • Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии

Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии

Граница ЭР. Фото 2015 года.

ФОТО: Ekraanitõmmis reporter.ee videolt

Правительство на сегодняшнем внеочередном заседании дало Министерству внутренних дел разрешение привлечь Кайтселийт для охраны границы Эстонии в период действия чрезвычайного положения. Свое согласие помимо Кайтселийта дали также Министерство обороны и президент. В течение 30 дней для этого будет задействовано до 150 членов Кайтселийта в сутки.

С сегодняшнего дня Эстония временно восстановила пограничный контроль также на внутренней границе Европейского союза, чтобы предотвратить более широкое распространение коронавируса. Пограничный контроль восстановлен на границе между Эстонией и Латвией, а также в порту и аэропорту для въезжающих в Эстонию лиц. В период действия восстановленного пограничного контроля запрещено пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов.

У Министерства внутренних дел и подконтрольных ему учреждений нет возможности при введении нового режима работы покрыть всю потребность в пограничном контроле из собственных ресурсов. Дополнительные люди нужны для того, чтобы препятствовать пересечению границы в определенных местах и обеспечивать порядок на открытых для пересечения границы пограничных пунктах.

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