Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии

Правительство на сегодняшнем внеочередном заседании дало Министерству внутренних дел разрешение привлечь Кайтселийт для охраны границы Эстонии в период действия чрезвычайного положения. Свое согласие помимо Кайтселийта дали также Министерство обороны и президент. В течение 30 дней для этого будет задействовано до 150 членов Кайтселийта в сутки.
С сегодняшнего дня Эстония временно восстановила пограничный контроль также на внутренней границе Европейского союза, чтобы предотвратить более широкое распространение коронавируса. Пограничный контроль восстановлен на границе между Эстонией и Латвией, а также в порту и аэропорту для въезжающих в Эстонию лиц. В период действия восстановленного пограничного контроля запрещено пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов.
У Министерства внутренних дел и подконтрольных ему учреждений нет возможности при введении нового режима работы покрыть всю потребность в пограничном контроле из собственных ресурсов. Дополнительные люди нужны для того, чтобы препятствовать пересечению границы в определенных местах и обеспечивать порядок на открытых для пересечения границы пограничных пунктах.