Налогово-таможенный департамент обратился к предприятиям с важным сообщением

MTA внес Министерству финансов свои предложения том, какие изменения следовало бы внести для поддержки предприятий. Одно из важных предложений департамента заключается в том, чтобы установить временное освобождения от уплаты процентов, возникающих в случае налоговой заложенности — это поможет предприятиям сразу снизить озабоченность и быть уверенными в том, что если сейчас у фирмы возникнут проблемы с налогами, то за это не последует наказания. Так, у предприятий появляется больше времени, чтобы реорганизовать свою деятельность и начать использовать другие методы поддержки, предлагаемые государством. Также эта мера очень быстро и просто применяется и понятна всем предпринимателям.