Налогово-таможенный департамент обратился к предприятиям с важным сообщением

Как сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента (MTA), предприятия, которые попали в сложное положение или предвидят их, призывают использовать упрощенные возможности в э-среде. «Всегда можно связаться непосредственно — лучше честно рассказать о своих сложностях и в сотрудничестве с НТД найти решения, а не идти по пути налогового обмана», - сообщили ведомстве.
MTA внес Министерству финансов свои предложения том, какие изменения следовало бы внести для поддержки предприятий. Одно из важных предложений департамента заключается в том, чтобы установить временное освобождения от уплаты процентов, возникающих в случае налоговой заложенности — это поможет предприятиям сразу снизить озабоченность и быть уверенными в том, что если сейчас у фирмы возникнут проблемы с налогами, то за это не последует наказания. Так, у предприятий появляется больше времени, чтобы реорганизовать свою деятельность и начать использовать другие методы поддержки, предлагаемые государством. Также эта мера очень быстро и просто применяется и понятна всем предпринимателям.
Дополнительно налоговики закрыли публичный запрос о задолженностях и предоставление массовой информации о должниках путем предоставления услуги через X-tee, поскольку имеющаяся информация не показывает типичную и адекватную картину о предприятии. Запросы в Регистр государственных поставок продолжают оставаться в рабочем режиме.
Несомненно, предприятиям следует продолжать своевременную подачу деклараций, однако департамент обещает проявить гибкость в рассмотрении процедуры задолженности.
Всем физическим лицам-предпринимателям, чья предпринимательская деятельность более не осуществляется в связи с отсутствием клиентов, рекомендуется приостановить деятельность физического лица-предпринимателя, чтобы избежать возникновения новых авансовых платежей.
"Естественно, следует обсудить и более долгосрочные возможности, и работа над этим проводится. Сейчас же в первую очередь важно применить меры для быстрого облегчения, которые помогли бы предприятиям выстоять в неожиданной ситуации", - заявили в ведомстве.